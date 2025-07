Khách Tây khoe món quà lưu niệm "xịn" nhất Việt Nam, dân mạng Việt cũng bất ngờ hỏi chỗ bán

Nhiều năm trở lại đây, Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến yêu thích của đông đảo du khách quốc tế. Bên cạnh cảnh đẹp, đồ ăn ngon, chi phí hợp lý thì văn hóa và con người Việt cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Không ít vị khách Tây sau chuyến đi đã đăng video kể về hành trình khám phá Việt Nam, đôi khi chỉ là một trải nghiệm nhỏ như ăn thử món lạ, đi xe máy hay đơn giản là mua được một món đồ khiến họ "thấy yêu đất nước này ghê gớm".

Như mới đây, một cô gái Tây sau chuyến du lịch đã chia sẻ món quà lưu niệm khiến cô thích thú nhất khi đến Việt Nam. Trong đoạn video ngắn, cô gọi đây là "the best souvenir from Vietnam" - món quà lưu niệm "xịn" nhất từng mua trong những chuyến đi Việt Nam. Điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy đều tò mò không biết món đồ đó là gì mà khiến cô nàng yêu thích đến vậy.

Và món quà đặc biệt ấy hóa ra là một chiếc nón lá phiên bản mini, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay nhưng được làm vô cùng tinh xảo. Nón có đủ phần khung tre, lớp lá khô được ép gọn gàng - chỉ là "thu nhỏ lại" cho vừa vặn hành lý du lịch.

Chiếc nón lá vốn là hình ảnh quen thuộc gắn liền với người Việt, đặc biệt ở các vùng quê nông thôn. Không chỉ là vật dụng che nắng che mưa, nón lá còn trở thành biểu tượng văn hóa, xuất hiện trong thơ ca, nhạc họa và phim ảnh. Giờ đây, khi được thu nhỏ thành món quà lưu niệm, nón lá không chỉ giữ nguyên nét duyên dáng truyền thống mà còn thêm phần đáng yêu, dễ mang theo - trở thành lựa chọn đầy ý nghĩa cho du khách.

Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng Việt không giấu được sự thích thú. Có người chia sẻ rằng họ từng thấy món này ở các khu chợ thủ công mỹ nghệ, số khác thì thú nhận: "Là người Việt mà chưa bao giờ biết có nón lá mini như vậy để làm quà lưu niệm luôn". Thậm chí, có bạn còn hỏi xin địa chỉ mua để đặt hàng mang đi nước ngoài tặng bạn bè, hoặc tặng cho thần tượng Kpop nếu có dịp gặp mặt.

Một món quà nhỏ, nhưng lại mang theo bao nhiêu nét đẹp văn hóa và cả tình cảm mến yêu của du khách dành cho Việt Nam. Có lẽ, đó mới chính là giá trị lớn nhất mà những món quà lưu niệm truyền thống mang lại.

(Nguồn: TikTok @videomakersha)