Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách Tây thèm một món Việt tới nỗi nằm mơ cũng đọc âm thanh "huyền thoại"

02-10-2025 - 11:50 AM | Lifestyle

Không chỉ nhớ hương vị, có du khách nước ngoài còn “ám ảnh” bởi tiếng rao quen thuộc gắn liền với một món ăn đường phố Việt Nam, đến mức mang cả vào giấc mơ.

Ẩm thực Việt từ lâu đã trở thành sức hút đặc biệt với du khách quốc tế. Không ít người chia sẻ rằng ngoài cảnh đẹp, điều níu chân họ chính là những hàng quán bình dân, những món ăn tưởng chừng đơn giản nhưng lại có sức quyến rũ kỳ lạ. Và đôi khi, niềm nhớ ấy không chỉ nằm ở vị giác, mà còn khắc sâu trong ký ức bởi những âm thanh rất riêng của phố phường Việt Nam.

Một vị khách Tây đã kể lại trải nghiệm khó quên: anh say mê một món Việt đến mức nằm mơ cũng nghe thấy “âm thanh huyền thoại”. Trong giấc mơ ấy, tiếng rao vang vọng đâu đây: “Bánh bao, bánh bao đây, bánh bao nóng hổi thơm ngon đây…”

Khách Tây thèm một món Việt tới nỗi nằm mơ cũng đọc âm thanh "huyền thoại"- Ảnh 1.

Đoạn video do chính vị khách này chia sẻ khiến nhiều người bật cười thích thú. Trong đó, anh đọc đi đọc lại câu rao bằng chất giọng ngọng nghịu nhưng đầy hào hứng, sau đó gọi bánh bao và thưởng thức một cách say mê. Thế nhưng, bất ngờ thay, đó chỉ là giấc mơ - khi tỉnh giấc, anh tỏ ra vô cùng hụt hẫng vì chưa kịp nếm trọn hương vị mà mình mong nhớ.

Khách Tây thèm một món Việt tới nỗi nằm mơ cũng đọc âm thanh "huyền thoại"- Ảnh 2.

Khách Tây thèm một món Việt tới nỗi nằm mơ cũng đọc âm thanh "huyền thoại"- Ảnh 3.

Không chỉ riêng anh chàng Tây này, tiếng rao bánh bao ở Việt Nam gần đây đã trở thành một “hiện tượng” đối với nhiều khách du lịch. Họ gọi đây là “âm thanh đường phố” độc đáo, mang giai điệu lặp đi lặp lại nhưng gây tò mò đến mức thôi thúc tìm bằng được chiếc bánh bao nóng hổi. Có người còn nói rằng nhờ tiếng rao ấy mà họ biết đến món ăn, tìm mua để thử, rồi dành lời khen về sự giản dị mà hấp dẫn.

Với người Việt, bánh bao vốn là món ăn quen thuộc, giá cả phải chăng, thường gắn liền với bữa sáng vội vã hay bữa xế chiều. Trước đây, nó không nằm trong danh sách “must-try” của du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Nhưng giờ đây, nhờ sức lan tỏa từ chính những tiếng rao, món bánh bình dân này lại trở thành trải nghiệm mới mẻ, khiến nhiều người nước ngoài thích thú.

Có lẽ, sức hút của ẩm thực Việt không chỉ đến từ hương vị, mà còn từ cả âm thanh, khung cảnh, cảm xúc đi kèm. Một tiếng rao giản đơn nơi góc phố cũng đủ để khắc vào ký ức du khách, biến thành nỗi nhớ da diết ngay cả trong giấc mơ.

Khách Tây khẳng định "cơm nhà Việt Nam ngon nhất thế giới", tiết lộ lý do bất ngờ khiến dân mạng gật gù

Theo Châu Anh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
khách Tây

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng lại tung ‘bom tấn’

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng lại tung ‘bom tấn’ Nổi bật

Vượt qua Indonesia và Thái Lan, đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 20 ngôi làng đẹp nhất thế giới

Vượt qua Indonesia và Thái Lan, đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 20 ngôi làng đẹp nhất thế giới Nổi bật

Ở Việt Nam có dàn "đại thiếu gia", người lớn nhất chỉ mới 15 tuổi nhưng gì cũng có trong tay

Ở Việt Nam có dàn "đại thiếu gia", người lớn nhất chỉ mới 15 tuổi nhưng gì cũng có trong tay

11:20 , 02/10/2025
Tuổi trung niên nên mua bảo hiểm hay vàng? Tôi từng loay hoay không tích nổi cho đến khi thử công thức chia tiền 5-2-3

Tuổi trung niên nên mua bảo hiểm hay vàng? Tôi từng loay hoay không tích nổi cho đến khi thử công thức chia tiền 5-2-3

11:09 , 02/10/2025
Không tham gia Chị Đẹp, Em Xinh vì không biết sáng tác - Hoà Minzy: Ca sĩ chỉ cần hát hay là đủ rồi

Không tham gia Chị Đẹp, Em Xinh vì không biết sáng tác - Hoà Minzy: Ca sĩ chỉ cần hát hay là đủ rồi

10:50 , 02/10/2025
Mỹ nữ 4000 năm bị chê “giả từ đầu đến chân”

Mỹ nữ 4000 năm bị chê “giả từ đầu đến chân”

10:32 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên