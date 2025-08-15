Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách Trung Quốc đến Việt Nam chụp ngẫu nhiên 100 cô gái gặp trên đường, khui trúng "sít rịt": Netizen xứ tỷ dân sốc

15-08-2025 - 12:16 PM | Lifestyle

"Ở Việt Nam, cứ ra đường là gặp mỹ nhân thế này à"???

Những trải nghiệm của khách nước ngoài khi sang Việt Nam du lịch hoặc sống, làm việc luôn là chủ đề được cư dân mạng quan tâm. Mới đây Jay - nhiếp ảnh gia đường phố kiêm TikToker đến từ Vũ Hán (Trung Quốc) đã gây chú ý khi đăng tải đoạn video chụp một cô gái ở khu vực Lăng Bác.

Theo đó, Jay đã đến Quảng trường Ba Đình và thực hiện các video chụp ảnh hội “nàng thơ” đang nô nức check-in ở đây, hưởng ứng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Một trong những cô gái được Jay chụp là Ngọc Anh.

Jay và Ngọc Anh nói chuyện với nhau (Nguồn: @streetphotographerj)

Thành quả chụp ảnh của Jay (Nguồn: @streetphotographerj)

Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Hóa ra Ngọc Anh là một thí sinh Hoa hậu kiêm người mẫu ảnh. Jay bày tỏ sự bất ngờ: "Chụp ảnh cho người lạ ở Quảng trường Ba Đình - Ngọc Anh, không ngờ cô ấy đi thi Hoa hậu, nụ cười quá cuốn hút".

Người đẹp lọt vào ống kính của Jay là Nguyễn Ngọc Anh - thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 (kéo dài đến năm 2025). Được biết Ngọc Anh sinh năm 2006, đến từ Hải Phòng, thuộc nhóm mỹ nhân nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam vừa rồi. Ngọc Anh là sinh viên trường Đại học Kinh tế (UEB), ĐHQGHN. Trước khi đi thi Hoa hậu, cô đạt danh hiệu Á khôi 2 UEB Charming.

Ngọc Anh (Ảnh: FBNV)

Sau đó không lâu, chia sẻ của Jay về Ngọc Anh đã viral trên TikTok, có gần 550k lượt xem và hơn 30k lượt yêu thích chỉ sau vài ngày đăng tải. Nhiều người đồng tình rằng Ngọc Anh rất xinh dù cô chỉ mặc áo dài trắng đơn giản và trang điểm nhẹ nhàng.

Về phần mình, Jay chia sẻ thêm ở phần bình luận để phản hồi cư dân mạng rằng mình chỉ đăng ảnh và video của người chụp sau khi đã được cho phép, không bao giờ sử dụng những hình ảnh đó cho mục đích xấu. Cũng theo Jay, khi đăng video lên các nền tảng MXH ở Trung Quốc của Jay, anh chàng chia sẻ với mọi người về cuộc sống và hình ảnh ở Việt Nam, mong muốn lan tỏa thêm nhiều thông tin tích cực.

Quả thực, trên tài khoản Douyin (MXH Trung Quốc tương tự TikTok), Jay đã đăng tải các clip chụp các cô gái ở Việt Nam với hashtag "thử thách chụp 100 người đẹp ở Việt Nam". Trong một clip chụp ở Hồ Gươm vào ngày 9/2, anh chàng chú thích: “Các bạn nữ Việt Nam không chỉ tự tin mà còn thông thạo tiếng Trung, tiếng Anh. Ai mà không thích chứ".

Một cô gái được Jay chụp ở Hồ Gươm

Đoạn clip này nhận về phản ứng tích cực từ netizen xứ tỷ dân. Ở phần bình luận, nhiều người bày tỏ thiện cảm với Việt Nam, khen những cô gái xinh đẹp và mong có cơ hội đến du lịch.

“Qua lời nói và hành động của các cô gái, họ để lại thiện cảm quá tốt”, “Con gái Việt Nam thật xinh đẹp”, “Dễ thương quá. Mình chuẩn bị đến Việt Nam vào cuối năm nay”, “Con gái Việt Nam trắng và có phong thái rất tốt”, “Tôi thực sự thích những khoảnh khắc này”, “Con gái Việt Nam đẹp và người Việt Nam nói chung cũng thân thiện”,... là một số bình luận từ cư dân mạng Trung Quốc.

Khách Trung Quốc lần đầu ăn 1 loại miến Việt Nam, "hốt hoảng" vì 3 thứ này quá ngon

Theo S.A

Phụ nữ số

