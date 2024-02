Khách Trung Quốc tìm kiếm điểm du lịch ở Việt Nam tăng vọt

Ngày 27-2, nền tảng trực tuyến Agoda cho biết Việt Nam là điểm du lịch ưa thích của du khách Trung Quốc đầu năm 2024. Cụ thể, dữ liệu tìm kiếm của Agoda cho thấy lượng tìm kiếm từ Trung Quốc đến Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua đã gần như quay lại mức trước đại dịch.



Khách Trung Quốc quan tâm du lịch đến Việt Nam vào năm 2024 đạt 95% so với 2020 - thời điểm trước khi các hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19 được áp dụng.

TP HCM, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng và đảo ngọc Phú Quốc lọt vào tốp 5 lựa chọn hàng đầu của du khách Trung Quốc, so với tốp 5 năm 2020 là TP HCM, Nha Trang, Hà Nội, Đà Nẵng và Phan Thiết.

TP HCM là một trong những điểm đến được khách du lịch Trung Quốc tìm kiếm nhiều trong năm 2024

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Agoda tại Việt Nam, chia sẻ theo thống kê, khách Trung Quốc đại lục là nguồn thu du lịch lớn nhất của Việt Nam vào năm 2019, chiếm gần 1/3 tổng số du khách đến nước ta. Số liệu tìm kiếm vào dịp Tết năm nay gần đạt mức trước đại dịch là một tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Việt Nam.

Năm 2020, Trung Quốc là quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng về tìm kiếm các thông tin du lịch ở Việt Nam. Du khách đến từ quốc gia này lựa chọn Việt Nam vì nền văn hóa phong phú và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Tuy nhiên, đại dịch bùng phát vào năm 2021 và lệnh đóng cửa biên giới đã khiến lượng khách đến Việt Nam giảm sút đáng kể. Sau khi mở cửa lại, mức độ tìm kiếm của năm 2022 và 2023 chỉ đạt 3% so với năm 2020.

"Sự quan tâm trở lại của du khách Trung Quốc đại lục là một dấu hiệu cho thấy tiềm năng du lịch Việt Nam trong năm 2024. Đồng thời, Việt Nam cũng thành công trong việc thu hút du khách từ các thị trường mới như Ấn Độ và Hàn Quốc sau khi mở cửa trở lại nhờ vào chính sách thị thực thuận lợi" - ông Vũ Ngọc Lâm nói.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy trong tháng 1-2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 73,6% so với cùng kỳ. Trong các thị trường khách đến, khách Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với hơn 242.000 lượt, tăng mạnh so với tháng trước. Nếu tính trong năm 2023, Việt Nam cũng đón hơn 1,74 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng tới 376% so với năm trước.