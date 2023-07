Khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc đến Việt Nam phục hồi chậm

Cục Hàng không cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tổng lượng khách hàng không đã vận chuyển đạt hơn 34,7 triệu lượt, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 14,7 triệu lượt, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước và bằng hơn 73% cùng kỳ năm 2019 (tháng 5, 6 bằng 80%). Khách nội địa đạt 20 triệu khách, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng 8% so với năm 2019.

Khách quốc tế tới Việt Nam tiếp tục tăng nhưng chưa đạt kỳ vọng đặt ra (Ảnh minh họa).

Hiện 5 hãng hàng không Việt Nam và 52 hãng nước ngoài đang khai thác 143 đường bay quốc tế kết nối với 29 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Một số thị trường quốc tế có sự tăng trưởng cao so với trước dịch, như: Thái Lan, Indonesia, Úc (tăng 10-30% so với năm 2019). Thị trường Nhật Bản đã đạt xấp xỉ cùng kỳ 2019. Bên cạnh đó, một số thị trường Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu đang hồi phục nhanh, đặc biệt thị trường mới là Ấn Độ.

Theo Cục Hàng không, một số thị trường như Trung Quốc, Hồng Kông, Ma-cau (Trung Quốc), Hàn Quốc tốc độ phục hồi chậm hơn mức chung.

Các đường bay quốc tế đi/đến Việt Nam không chỉ bó hẹp ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TPHCM) mà đã mở rộng ở các sân bay khác như Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt.

Cục Hàng không dự báo, nửa cuối năm, khách quốc tế tiếp tục tăng, trong khi khách nội địa giảm dần.