Khai mở cơ hội cho doanh nghiệp Việt tham gia vào chuỗi cung cung ứng toàn cầu

Diễn đàn Xuất khẩu, cùng các hội thảo, tọa đàm, các hoạt động kết nối giao thương và Triển lãm Viet Nam International Sourcing Expo 2025 là Chuỗi sự kiện được Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh đồng chủ trì triển khai trong khuôn khổ Đề án của Chính phủ về thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào mạng lưới phân phối nước ngoài đến năm 2030.

Mục đích của Diễn đàn là thúc đẩy kết nối giữa các kênh phân phối, nhà nhập khẩu nước ngoài với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong nước từ đó hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, thích ứng với xu thế thị trường biến động nhanh và khó lường.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, trong năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 786 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 405 tỷ USD, tăng 14,3%, với 37 mặt hàng vượt mốc 1 tỷ USD và 8 mặt hàng trên 10 tỷ USD. 7 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 515 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước

Đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường có Hiệp định thương mại (FTA) đều có sự phục hồi tích cực. Các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA và UKVFTA cùng hàng loạt FTA song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết, thực thi trước đó đã tạo ra mạng lưới thị trường rộng lớn, trở thành động lực cho các doanh nghiệp, ngành hàng của Việt Nam mạnh dạn bước ra thế giới.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho rằng, những con số này đang phản ánh quá trình chuyển đổi quan trọng trong mô hình kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam từ gia công thuần túy sang định hướng trở thành đối tác phát triển sản phẩm, đồng sáng tạo với các thương hiệu toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu khai mạc.

Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đã nhìn nhận Việt Nam như một trung tâm sản xuất hàng đầu tại khu vực với khả năng cung ứng đa dạng các mặt hàng với giá cả cạnh tranh và chất lượng không ngừng nâng cao.

Đồng thời, sau đại dịch và những bất ổn địa chính trị - kinh tế gần đây, nhiều tập đoàn, nhiều kênh phân phối bán lẻ/bán buôn, sàn thương mại điện tử đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa, đảm bảo nguồn cung bền vững và đã lựa chọn Việt Nam là địa điểm chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu của họ.

“Diễn đàn hôm nay quy tụ đầy đủ các doanh nghiệp đại diện cho nhu cầu thị trường thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam đang cung ứng hàng hóa ra quốc tế, cùng nhiều doanh nghiệp dịch vụ, tư vấn và logistics bảo đảm sự vận hành trơn tru của chuỗi cung ứng. Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận, đánh giá những cơ hội và thách thức đang đặt ra cho Việt Nam cũng như thị trường toàn cầu. Đồng thời xác định những điểm mạnh cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục của doanh nghiệp Việt Nam”, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nói.

Diễn đàn lần này có hai phiên thảo luận chính. Phiên thứ nhất mang chủ đề "Đa dạng hóa thị trường thông qua xuất khẩu hàng Việt vào chuỗi phân phối toàn cầu – Hướng đi chiến lược trong kỷ nguyên xanh - số" , tập trung vào vai trò của hệ thống phân phối quốc tế trong mở rộng thị trường cho hàng Việt.

Phiên thứ hai với chủ đề "Nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số" bàn về những yêu cầu khắt khe của thị trường, từ tiêu chuẩn ESG, minh bạch carbon đến chuyển đổi số - những yếu tố đang trở thành "tấm vé thông hành" của doanh nghiệp trên thương trường quốc tế.

Các phiên thảo luận quy tụ nhiều tập đoàn phân phối, nhà nhập khẩu quốc tế – những người trực tiếp mang hàng Việt ra thế giới; cùng với các doanh nghiệp trong nước đang khẳng định năng lực xuất khẩu; và sự tham gia của khối doanh nghiệp dịch vụ, tư vấn, logistics, mắt xích bảo đảm sự vận hành trơn tru của chuỗi cung ứng.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã có những trao đổi cởi mở, thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều góc độ: doanh nghiệp sản xuất, nhà nhập khẩu, tổ chức phân phối và đơn vị hỗ trợ. Những thảo luận này không chỉ giúp nhận diện rõ hơn cơ hội và thách thức của Việt Nam trong bối cảnh thương mại toàn cầu đầy biến động, mà còn gợi mở nhiều giải pháp khả thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy lợi thế sẵn có, đồng thời khắc phục hạn chế còn tồn tại.

Diễn đàn Diễn đàn Xuất khẩu 2025 đã trở thành cầu nối tri thức và hợp tác, đặt nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp Việt hội nhập sâu rộng và bền vững hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.