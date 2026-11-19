Ngày 19/11, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết căn cứ dữ liệu slot của Cục Hàng không Việt Nam và kế hoạch đăng ký chính thức của các hãng hàng không, tổng sản lượng khai thác dự kiến tại Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành từ tháng 12/2026 đến ngày 27/3/2027 đạt tối đa 226 chuyến bay/tuần.

Giai đoạn 3 tháng đầu sân bay Long Thành sẽ khai thác tối đa 226 chuyến bay nội địa và quốc tế cho mỗi tuần (ảnh: ACV).

Theo ACV, hiện nay Vietnam Airlines và Vietjet Air đã đăng ký kế hoạch khai thác tại sân bay Long Thành. Trong đó, Vietnam Airlines đăng ký khai thác các đường bay quốc tế với tổng tần suất 44 chuyến/tuần (tối đa 8 chuyến/ngày), tổng tải cung ứng 8.096 ghế/tuần (1.472 ghế/ngày), với các đường bay Long Thành đi/đến Bắc Kinh/Quảng Châu/Hồng Kông, Trung Quốc và Long Thành - Manila .

Đối với các đường bay nội địa, Vietnam Airlines và Vietjet Air đăng ký khai thác với tổng tần suất tối đa 182 chuyến/tuần (từ 10-26 chuyến/ngày).

Trong đó, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay trục Long Thành - Hà Nội với tần suất 28 chuyến/tuần (4 chuyến/ngày).

Vietjet Air đăng ký lộ trình khai thác với tổng tần suất tối đa 154 chuyến/tuần (22 chuyến/ngày) trên 5 đường bay nội địa (trục Long Thành đến Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Đà Nẵng).

Cũng theo ACV, kế hoạch bay chính thức sẽ được cập nhật lại với các hãng hàng không vào tuần đầu tháng 12/2026. Theo kế hoạch, Sân bay Long Thành sẽ được đưa vào vận hành, khai thác giai đoạn 1 từ ngày 24/12/2026.

Về tổ chức chuyển đổi khai thác, theo đề xuất của ACV, lộ trình tổ chức khai thác CHKQT Long Thành được chia thành 3 bước:

Bước 1: Từ thời điểm khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa Đông 2026 (tháng 3/2027), khuyến khích các hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế, bao gồm vận tải hàng hóa, tại CHKQT Long Thành theo nhu cầu.

Bước 2: Trong lịch bay mùa Hè 2027 (tháng 3-10/2027), chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài, bao gồm vận tải hàng hóa, sang CHKQT Long Thành.

Bước 3: Từ lịch bay mùa Đông 2027 (tháng 10/2027), chuyển các chuyến bay quốc tế còn lại, trừ các đường bay ngắn dưới 1.000 km do hãng hàng không Việt Nam khai thác.

Giai đoạn ban đầu, các hãng hàng không và doanh nghiệp khai thác tại CHKQT Long Thành sẽ có cơ chế ưu đãi đặc biệt. (ảnh: ACV)

Theo ACV, việc chuyển đổi khai thác cần phù hợp với chu kỳ lịch bay của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) nhằm hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh lịch khai thác giữa mùa bay, tạo điều kiện để các hãng hàng không chủ động xây dựng kế hoạch khai thác, bố trí đội tàu bay, nhân lực, thiết bị mặt đất và kế hoạch bán vé.

Việc chuyển đổi cũng cần được thực hiện trên cơ sở thống nhất kế hoạch giữa các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp bảo đảm hoạt động bay, các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và các cơ quan quản lý chuyên ngành khác.