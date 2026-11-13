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Khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy

| | Xã hội

Ông Trịnh Trường Huy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng bị Ban Bí thư khai trừ Đảng do đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngày 13/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy ông Trịnh Trường Huy, đảng viên Chi bộ Nghiên cứu - Tổng hợp II thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng (nguyên: Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng); bà Nguyễn Ngọc Thư, Tỉnh ủy viên, Thành viên Tổ nghiên cứu chuyên đề tham mưu, giúp việc Thường trực Tỉnh ủy (nguyên: Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng), đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Trịnh Trường Huy. Ảnh: TuyengiaoCaoBang.

Hai cán bộ này cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Trường Huy, bà Nguyễn Ngọc Thư.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Theo Trường Phong

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