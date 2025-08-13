Khai trương chi nhánh VPBank Flagship Hà Nội: Điểm chạm tài chính hiện đại

Sau thành công của chi nhánh Flagship đầu tiên tại TP.HCM, VPBank tiếp tục mang mô hình giao dịch hiện đại, tích hợp công nghệ cao đến với thủ đô – trung tâm kinh tế, văn hóa và tài chính của cả nước.

Từ những ngày đầu thành lập năm 1993 với quy mô khiêm tốn, VPBank đã từng bước phát triển thành một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu, phục vụ hàng triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước. Hành trình ấy ghi dấu bằng hàng loạt cột mốc quan trọng: tiên phong ứng dụng ngân hàng số, phát triển hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế, và liên tục đổi mới mô hình chi nhánh để đáp ứng xu hướng trải nghiệm mới. Chi nhánh Flagship Hà Nội (địa chỉ tại số 89 Láng Hạ, Phường Đống Đa) là bước tiến tiếp theo, kết tinh kinh nghiệm, công nghệ và tinh thần sáng tạo của VPBank, mang đến cho khách hàng một trung tâm tài chính tích hợp, hiện đại và giàu cảm xúc. Đây không chỉ là một điểm giao dịch ngân hàng, mà còn là biểu tượng mới cho tầm nhìn "Vì một Việt Nam Thịnh vượng" mà VPBank đã bền bỉ theo đuổi suốt 32 năm qua.

Không gian hội tụ trải nghiệm, lấy khách hàng làm trọng tâm

Với tổng diện tích hơn 2.000 m², VPBank Flagship Hà Nội được bố trí thành nhiều khu vực chức năng liên thông, liền mạch, giúp khách hàng có hành trình trải nghiệm xuyên suốt và thuận tiện.

Ngay tại khu đón tiếp, khách hàng được nhận diện chân dung và phân luồng nhanh chóng, hỗ trợ bởi hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến. Khu vực tư vấn là nơi các nhu cầu của khách hàng được đáp ứng trọn vẹn, từ dịch vụ cơ bản như mở tài khoản, gửi tiết kiệm, vay tiêu dùng, cho tới các gói dịch vụ cao cấp như quản lý tài sản, tư vấn đầu tư dài hạn. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và xác thực sinh trắc học giúp nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian giao dịch.

Các khu vực chức năng liền mạch giúp khách hàng có trải nghiệm xuyên suốt

Tiếp nối là khu trải nghiệm cung cấp thông tin để khách hàng tìm hiểu, đăng ký các sản phẩm, dịch vụ, đặc quyền ưu đãi và tham gia các chương trình khách hàng thân thiết. Trong khi khu vực giao dịch truyền thống phục vụ những nhu cầu cần xử lý trực tiếp tại quầy với hình thức giao dịch không giấy tờ (paperless), thì khu tự phục vụ 24/7 với hệ thống máy giao dịch đa chức năng cho phép khách hàng gửi - rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn... và các giao dịch tự phục vụ khác mọi lúc, không bị giới hạn thời gian. Hình thức giao dịch "paperless" tiếp tục cho thấy nỗ lực của VPBank trong hành trình chuyển đổi số, góp phần nâng tầm trải nghiệm và thể hiện thông điệp "Vì một Việt Nam thịnh vượng" thông qua việc bảo vệ môi trường.

Bên cạnh các khu vực phục vụ nhu cầu tài chính, VPBank cũng chú trọng bố trí các không gian để khách hàng thư giãn thưởng trà, cà phê như Coffee Zone. Khu Digital Zone cho phép khách hàng chủ động khám phá sản phẩm, đăng ký dịch vụ và tận hưởng những ưu đãi mới nhất chỉ bằng vài thao tác chạm trên các thiết bị Tablet tiện ích, giúp khách hàng trải nghiệm hệ sinh thái số của ngân hàng một cách dễ dàng và linh hoạt. Dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp, phòng hội nghị được trang bị công nghệ họp trực tuyến hiện đại, kết nối với các chuyên gia, diễn giả uy tín thông qua các sự kiện của VPBank.

Khu vực Diamond Lounge mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng

Điểm nhấn đáng chú ý là khu vực đặc quyền dành riêng cho khách hàng Diamond nằm ở khu vực tầng M. Tại đây khách hàng vừa có thể thư giãn, check-in, vừa thưởng thức trà, cà phê, bánh ngọt, hoa quả theo mùa hoặc những món đồ uống được thiết kế riêng cho những khách hàng đặc biệt của VPBank.

Thiết kế mang tinh thần thịnh vượng, gắn kết quá khứ, hiện tại và tương lai

VPBank Flagship Hà Nội được kiến tạo với thiết kế hiện đại nhưng vẫn tôn vinh bản sắc văn hóa Việt

Điểm nhấn chủ đạo trong thiết kế chi nhánh Flagship Hà Nội là hình ảnh vỏ sò cùng thông điệp "Shell of Community" cũng chính là lời cam kết của VPBank: luôn đồng hành, bảo vệ và tạo điều kiện để cộng đồng phát triển bền vững. Không gian liền mạch kết nối từng điểm chạm dịch vụ, khuyến khích sự tương tác và gắn kết, biến mỗi chi nhánh trở thành một phần của cộng đồng thay vì chỉ là nơi giao dịch tài chính.

VPBank Flagship Hà Nội đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số toàn diện và nâng cao trải nghiệm khách hàng

Đại diện VPBank chia sẻ: "Chi nhánh Flagship Hà Nội là minh chứng rõ ràng cho cam kết của ngân hàng trong việc mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng về chất lượng dịch vụ, công nghệ lẫn trải nghiệm, dù là trực tiếp hay qua kênh số hóa. Đây là bước tiến quan trọng trên hành trình hiện thực hóa tầm nhìn trở thành ngân hàng đa năng tiên phong, kiến tạo những giải pháp giá trị ‘Vì một Việt Nam Thịnh vượng’ mà VPBank đã kiên định theo đuổi hơn ba thập kỷ qua".

Hội tụ các yếu tố hiệu quả vượt trội, chất lượng hàng đầu, đặc quyền đẳng cấp và trải nghiệm tiên phong, VPBank Flagship Hà Nội không chỉ là một chi nhánh ngân hàng, mà còn là biểu tượng cho chuẩn mực mới của dịch vụ tài chính hiện đại tại Việt Nam.