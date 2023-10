Khám phá đô thị lễ hội phong cách Nhật độc đáo tại miền Tây

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Châu Đốc (An Giang) khu đô thị Phúc An Asuka với quy mô hơn 100 ha, được nhà phát triển dự án Tran Anh Group đầu tư hệ thống tiện ích đồng bộ, hiện đại. Sau hơn 1 năm ra mắt, Phúc An Asuka đang là dự án BĐS được quan tâm bậc nhất không chỉ tại An Giang, mà còn cả khu vực ĐBSCL, với hệ sinh thái tiện ích hiện đại, được sắp xếp thông minh để phục vụ tối đa cuộc sống cho cư dân và du khách.

Cùng khám phá những tiện ích của Phúc An Asuka.

Tổ hơp Công viên giải trí Kazuko (Kazuko trong tiếng Nhật có nghĩa là thân thiện, sáng tạo, may mắn) là tổ hợp bao gồm nhiều hình thức giải trí đẳng cấp như: cầu Đỏ, Nhạc nước, công viên Cá Koi, công viên Khủng Long, cổng trời Torri,... là nơi có nhịp sống sôi động mang lại sự trải nghiệm thăng hoa mới mẻ cho cư dân và du khách.

Clubhouse Yamato lấy cảm hứng thiết kế từ thời kỳ Edo của Nhật Bản kết hợp với những yếu tố hiện đại. Clubhouse Yamato thu hút bởi lối kiến trúc mạnh mẽ khỏe khoắn, hệ mái nhà kiểu Nhật, vừa nghệ thuật, chắc chắn vừa mang màu sắc năng động và thời thượng. Clubhouse có hồ bơi, vườn Nhật, khu thể thao, nhà hàng café,..

Một góc tổ hợp công viên Kazuko và Clubhouse Yamato lộng lẫy vào buổi tối.

Chợ đêm Asuka Night Market quy mô (10.000m2) đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để đi vào hoạt động. Asuka Night Market sẽ là khu chợ đêm sôi động tại Châu Đốc, khu chợ trải dọc theo các tuyến đường của khu D - khu sầm uất bậc nhất của dự án. Các cửa hàng ở đây được bố trí rất đa dạng với những món đồ handmade, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ chạm gỗ, phố ẩm thực, đồ ăn vặt,… Ngoài các gian hàng, Asuka Night Market còn có những chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ cư dân và du khách.

Asuka Dream Kids là tổ hợp vui chơi dành cho trẻ em hiện đã đi vào vận hành giai đoạn 1, với nhiều trò chơi vui nhộn, sôi động. Khi hoàn thành, Asuka Dream Kids sẽ có phân khu gồm trò chơi, âm nhạc, không gian workshop, hội chợ và ẩm thực được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của giới trẻ. Đây là khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em quy mô nhất TP. Châu Đốc.

Phúc An Asuka là dự án tiên phong, đón đầu xu thế bất động sản nhà liền thổ với không gian sống hiện đại bậc nhất miền Tây. Chủ đầu tư kỳ vọng sẽ giúp khách hàng được sống và trải nghiệm các tiện ích sang trọng, đẳng cấp, hiện đại tại trung tâm thành phố lễ hội Châu Đốc.

Thông tin dự án: Khu đô thị mới thành phố Lễ hội, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Tên thương mại: Phúc An Asuka