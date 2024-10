Khám phá hệ sinh thái AI - bán dẫn FPT tại Ngày hội đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024

Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 diễn ra ngày 1-2/10 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Tham gia sự kiện này, Tập đoàn FPT mang đến gian hàng với chủ đề "Leading Innovation with AI & Semiconductors" với mong muốn truyền tải một thế giới mới, nơi hội tụ Trí tuệ nhân tạo và bán dẫn - hai công nghệ được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định sẽ định hình Việt Nam số. Hy vọng rằng, chip và AI made by FPT sẽ góp phần đưa Việt Nam ngày càng phát triển về công nghệ cao, trở thành điểm đến mới của thế giới.

Hệ sinh thái bán dẫn FPT Chip Inside

Tại gian hàng FPT, Hệ sinh thái bán dẫn FPT Chip Inside gồm các sản phẩm trưng bày được tích hợp Chip nguồn của FPT bên trong. Những sản phẩm thuộc FPT Semiconductor chứa đựng tất cả đam mê, tâm huyết, và niềm tự hào dân tộc của những kỹ sư Việt, sau gần một thập kỷ không ngừng nghiên cứu và phát triển, dòng sản phẩm chip quản lý nguồn.

Các sản phẩm trong hệ sinh thái FPT CHIP INSIDE

Sản phẩm FPT Camera được tích hợp chip Make in Vietnam, made by FPT.

Đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu, góp phần đưa Việt Nam vào chuỗi cung ứng chip toàn cầu, FPT Semiconductor mong muốn biến những con chip Việt trở thành một "hạt" vàng tiếp theo của Việt Nam, góp phần ghi danh đất nước lên bản đồ vi mạch quốc tế.

Hệ sinh thái AI cho tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng

Không chỉ có hệ sinh thái bán dẫn FPT Semiconductor, tại gian hàng lần này, FPT còn đem tới hệ sinh thái AI cho tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng. Cụ thể FPT giới thiệu giải pháp Intelligent Inspection-I2 (Kiểm thử thông minh) ứng dụng ứng dụng AI toàn diện cho nhà máy. Giải pháp kết hợp các mô-đun thị giác, internet vạn vật (Internet of Things) và âm thanh để tự động hóa việc kiểm soát chất lượng và giảm thời gian chết của thiết bị.

Cùng với hệ sinh thái bán dẫn FPT Semiconductor, FPT cũng giới thiệu hệ sinh thái AI với các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng tại sự kiện

Bên cạnh đó là Hệ sinh thái FPT GenAI với 3 sản phẩm: FPT AI Mentor - giải pháp tự động hóa và cá nhân hóa quy trình đào tạo, giúp nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên, cải thiện kiến thức và năng lực.

FPT AI Knowledge Explore - cho phép người dùng định vị, truy xuất và hành động dựa trên dữ liệu của doanh nghiệp thông qua giao diện trò chuyện và tìm kiếm trực quan, tự nhiên​. FPT AI TOVA - chatbot có khả năng tương tác thông minh, linh hoạt, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên.

Ngoài ra, còn có CodeVista - giải pháp giúp lập trình viên đơn giản hóa quy trình viết mã, tăng tốc chu kỳ phát triển, tiết kiệm thời gian.

Tiếp đó là Sustain AI, nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện báo cáo phát triển bền vững, tuân thủ quy định và tiêu chuẩn quốc tế.

FPT trình diễn giải pháp akaCam và akaBot tại sự kiện

Hệ sinh thái akaCam chuyên phân tích dữ liệu video, chuyển đổi dữ liệu thành dạng thông tin có cấu trúc để phát hiện, nhận diện, theo dấu, phân loại và lập chỉ mục các đối tượng hành vi trong video.

Cuối cùng là akaBot - giải pháp tự động hóa quy trình bằng robot ảo (RPA), góp phần giải phóng nhân sự khỏi các tác vụ thủ công nhàm chán; rút ngắn 70% thời gian, tiết kiệm tới 21.9 triệu giờ làm việc mỗi năm.

Thông qua gian hàng, FPT đã cho thấy những nỗ lực đổi mới sáng tạo, tạo nên giá trị bền vững và lâu dài với thị trường. Sự ghi nhận của lãnh đạo, các ban ngành, người dùng, doanh nghiệp là động lực để FPT tiếp tục phát triển và nâng cấp các dịch vụ mới, mang đến nhiều hơn nữa những lợi ích thiết thực và trải nghiệm trọn vẹn cho cộng đồng.