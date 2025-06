Khám phá hệ tiện ích của Lan Anh Avenue - Khu compound cao cấp dành cho chuyên gia

Tiện ích nội khu phong phú – nâng tầm cuộc sống mỗi ngày

Được phát triển theo mô hình compound cao cấp, Lan Anh Avenue là một trong những dự án hiếm hoi tại khu vực có môi trường sống tiện nghi, an toàn và riêng tư tuyệt đối. Với an ninh khép kín 24/7 được đảm bảo bởi hệ thống kiểm soát lối vào chuyên nghiệp, camera thông minh và đội ngũ tuần tra liên tục, cư dân có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng cuộc sống.

Đặc biệt, với hơn 18 tiện ích nội khu đặc quyền, Lan Anh Avenue đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của cuộc sống hiện đại và mang đến sự tiện nghi vượt trội dành cho cư dân. Nổi bật là công viên Serenity Garden và mảng xanh gần 2000m², vừa là "lá phổi xanh" của khu compound cao cấp vừa là nơi giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn nhịp sống trong lành, thư thái, hòa mình cùng thiên nhiên mỗi ngày.

Hơn 18 tiện ích nội khu đẳng cấp, Lan Anh Avenue đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống hiện đại

Ngay trung tâm dự án là Quảng trường Ánh sáng với sân khấu nhạc nước và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, không chỉ là điểm check-in mang tính biểu tượng mà còn là không gian lý tưởng cho các sự kiện cộng đồng sôi nổi, gắn kết cư dân.

Quảng trường Ánh sáng - không gian lý tưởng cho các sự kiện cộng đồng.

Tại Lan Anh Avenue, mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều được vun đắp trọn vẹn. Khởi đầu ngày mới với ánh bình minh rực rỡ bên tách trà thơm lừng, cư dân có thể hòa mình vào không gian tĩnh tại thuộc Khu tập yoga, dưỡng sinh, Góc an nhiên hay Góc đá thiền để "bình yên thư giãn mỗi sớm mai", khởi tạo năng lượng và nguồn cảm hứng cho một ngày bận rộn. Lan Anh Avenue còn đáp ứng đa dạng các nhu cầu rèn luyện sức khỏe, đảm bảo một lối sống năng động cho cư dân với Khu tập thể dục đa năng, sân Pickleball hiện đại và khu vui chơi bóng rổ. Và khi ngày vừa khép lại, mỗi chuyên gia đều có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấm cúng bên gia đình, cùng thưởng thức ly champagne và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Nhà trẻ nội khu giúp tiết kiệm thời gian đưa đón và mang lại sự an tâm cho các gia đình.

Không chỉ kiến tạo không gian sống lý tưởng, Lan Anh Avenue còn đặc biệt chú trọng đến các mầm non tương lai, nhà trẻ nội khu và không gian vui chơi cho trẻ em được quy hoạch bài bản ngay trong khuôn viên dự án, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các gia đình. Các tiện ích này không chỉ tiết kiệm đáng kể thời gian đưa đón mà còn đảm bảo con trẻ được học tập, vui chơi trong môi trường tiện nghi và an toàn, giúp cha mẹ có thêm thời gian quý báu để quan tâm, chăm sóc, vun đắp tình cảm và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bên tuổi thơ của con.

Lan Anh Avenue còn kiến tạo nên một không gian giao thương sôi động và đẳng cấp với 36 nhà phố thương mại - biểu tượng "36 phố phường" hội tụ - nơi chủ nhân có thể khẳng định vị thế và phát triển kinh doanh. Bên ngoài nhộn nhịp là vậy nhưng chỉ cần bước chân đầu tiên trở về nhà, không gian sống bên trong mở ra một thế giới hoàn toàn khác – yên tĩnh, riêng tư và ấm cúng. Đây là nơi mỗi khoảnh khắc trở về đều được chữa lành, được sống chậm lại, và tận hưởng trọn vẹn "Live a Perfect Life" đúng nghĩa bên những người thân yêu.

Tiện ích ngoại khu đa dạng - kết nối nhịp sống năng động của "siêu đô thị" tương lai

Ngoài hệ tiện ích nội khu phong phú, cộng đồng cư dân sống tại Lan Anh Avenue còn được trải nghiệm hệ tiện ích ngoại khu đa dạng, mở ra cuộc sống đa trải nghiệm, năng động của "siêu đô thị – TP.HCM" trong tương lai gần.

Nổi bật là Trung tâm Văn hóa – Giáo dục – Thể thao 40ha ngay cạnh dự án, với quy hoạch đa năng gồm nhà thi đấu, sân vận động, thư viện và trường học các cấp, cùng trung tâm sinh hoạt cộng đồng, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm sống năng động, hoàn hảo cho mọi lứa tuổi. Các lựa chọn học tập cho thế hệ trẻ cũng vô cùng đa dạng, từ nhà trẻ nội khu đến các trường uy tín như Tiểu học Bình Mỹ, THCS Hội Nghĩa, THPT Tân Bình trong bán kính chỉ 1-3km.

Tại Lan Anh Avenue, các tiện ích thiết yếu đều được đáp ứng hoàn hảo. Sức khỏe được đảm bảo tối ưu với hệ thống y tế địa phương và Bệnh viện Đa khoa Bình Minh ngay sát cạnh dự án. Các trung tâm hành chính quan trọng như UBND phường Hội Nghĩa và Trung tâm hành chính TP.Tân Uyên chỉ cách dự án vài phút di chuyển. Đặc biệt, cuộc sống hàng ngày càng thêm phần tiện nghi với đa dạng lựa chọn mua sắm tại chợ Bình Mỹ, chợ Hội Nghĩa sầm uất. Cùng với đó, các địa điểm tâm linh thân thuộc như chùa Bửu Liên và nhà thờ Hội Nghĩa cũng rất gần dư án. Tất cả đều góp phần kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, hiện đại và đủ đầy.

Với chỉ 147 phiên bản giới hạn, khu compound cao cấp Lan Anh Avenue là lựa chọn an cư hoàn hảo cho cộng đồng trí thức và chuyên gia. Đây là nơi cư dân sẽ tìm thấy không gian sống trong lành, đầy đủ tiện ích, một cộng đồng văn minh, cùng với tiềm năng đầu tư hấp dẫn nhờ vị trí chiến lược, sát cạnh các "đại bản doanh" tỷ đô như Lego Việt Nam, Makita, Pandora, ... thuộc KCN VSIP III. Hơn cả nơi để ở, Lan Anh Avenue là nơi "An cư sinh lợi – Đầu tư sinh lời", góp phần kiến tạo nên một tương lai thịnh vượng bền vững cho chủ nhân.

Với chỉ 147 phiên bản giới hạn, khu compound cao cấp Lan Anh Avenue là lựa chọn an cư hoàn hảo cho cộng đồng chuyên gia.

Lan Anh Avenue đang được giới thiệu ra thị trường với các chính sách hấp dẫn, chỉ với 666 triệu đồng ký Hợp đồng mua bán, 6 ngân hàng tài trợ cho vay và hỗ trợ lãi suất 12 tháng. Đồng thời, khách hàng được tùy chọn chương trình ưu đãi từ Chủ đầu tư: "Sẵn sàng an cư" với quà tặng là trọn bộ nội thất lên đến 90 triệu đồng; hoặc "An tâm đầu tư" với cam kết thuê lại 12 tháng lên đến 180 triệu đồng.

Được biết, Lan Anh Avenue sẽ chính thức khai trương nhà mẫu vào ngày 8/6/2025. Đây sẽ cơ hội vàng để quý khách hàng khám phá và cảm nhận trực tiếp những giá trị khác biệt mà khu compound cao cấp Lan Anh Avenue mang lại.

Xem thêm thông tin dự án tại: https://lananhavenue.vn/