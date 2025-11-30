Khám phá “pháo đài khô ráo duy nhất” giữa lũ ở Thái Lan

Ông Wicharit Leelakorn, chủ nhân căn nhà 2 tầng ở TP Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan, chia sẻ cách bảo vệ nhà bằng máy phát điện chạy dầu diesel và máy bơm nước với tờ The Nation.

Ông Wicharit cho biết nhà ông nằm ở huyện Na Mom, gần TP Hat Yai. Khu vực này thường xuyên xảy ra lũ quét thay vì ngập lâu ngày. Tuy nhiên, đợt lũ lần này là nghiêm trọng nhất.

Nhà ông Wicharit nằm ở huyện Na Mom, gần TP Hat Yai. Ảnh: Wicharit Leelakorn

Sau khi hứng chịu thiệt hại trong đợt lũ đầu tiên vào ngày 21-11, ông Wicharit đã kịp thời rút kinh nghiệm và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đợt lũ thứ hai ập đến. Kết quả đã vượt ngoài mong đợi. Trong khi cả khu phố chìm trong nước, ngôi nhà của ông chỉ bị một lượng nước nhỏ rò rỉ qua cổng và được kiểm soát hoàn toàn.

Cụ thể, sau đêm đầu tiên bị nước tràn vào nhà, tận dụng khoảng thời gian nước rút tạm thời, ông nhanh chóng đi mua một máy phát điện và các tấm bạt lớn cùng các thiết bị khác.

Toàn bộ hệ thống phòng chống lũ được lắp đặt khẩn cấp trong vòng một giờ trước khi đợt lũ thứ hai ập đến.

Ông Wicharit dùng bạt lớn che chắn cửa và kết hợp máy bơm để thoát nước. Ảnh: Wicharit Leelakorn

Quy trình thực hiện hệ thống chống lũ của ông Wicharit bao gồm bịt kín cổng, kiểm soát rò rỉ, bịt ống thoát nước.

Theo đó, ông sử dụng tấm bạt lớn, đo đạc cẩn thận để vừa khít với cổng trước, sau đó dùng các thanh kim loại chằng chống lại và buộc chặt vào hàng rào để chịu được áp lực nước lớn. Công đoạn này mất khoảng một giờ đồng hồ.

Khi nước lũ dâng cao, vẫn có một lượng nước nông rỉ qua cổng. Do đó, ông Wicharit dùng máy bơm để liên tục bơm nước này ra ngoài, giữ mực nước trong nhà luôn thấp hơn mức rò rỉ.

Ngoài ra, ông còn sử dụng vải và đá để bịt kín đầu các ống thoát nước nhằm ngăn nước lũ chảy ngược vào nhà.

Máy phát điện chạy dầu diesel chính là thiết bị quan trọng nhất. Ảnh: Wicharit Leelakorn

Ông Wicharit nhấn mạnh rằng máy phát điện chạy dầu diesel chính là thiết bị quan trọng nhất. Bởi vì nguồn điện bị cắt tại các khu vực ngập lụt, nếu không có máy phát điện, ông sẽ không thể vận hành máy bơm nước để hút nước rò rỉ ra ngoài. May mắn thay, ông đã có sẵn vài máy bơm vì nuôi cá.

Theo tờ Khaosod, ngôi nhà của ông Wicharit là ngôi nhà duy nhất trong khu dân cư không bị mất điện nhờ vào máy phát điện cá nhân. Vì vậy, hơn 20 hộ gia đình lân cận đã kéo đến nhà ông để sạc điện thoại, sạc dự phòng và các thiết bị khác.

Ông Wicharit đã cho phép họ dùng điện miễn phí với muốn giúp đỡ mọi người vượt qua khủng hoảng.

Chủ nhà cho biết bí quyết chống lũ của ông hoàn toàn được rút ra từ việc xem các video trên YouTube và học hỏi kỹ thuật của nước ngoài, sau đó điều chỉnh cho phù hợp với cấu trúc nhà mình.