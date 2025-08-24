Khám xét, bắt khẩn cấp giang hồ “Tuấn trọc”

Tối 23/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Chuyển (tên thường gọi là Tuấn trọc, SN 1974, thường trú tại phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) về hành vi gây rối trật tự công cộng, gây mất ANTT tại địa phương.

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 14h30 phút ngày 21/8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng do Trần Văn Chuyển (Tuấn trọc) cầm đầu có hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh người do tranh chấp đất đai tại khu vực tổ 41B, khu phố 8, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Tân Triều tổ chức đấu tranh, củng cố tài liệu, truy bắt.

Đến khoảng 12h00 ngày 22/8/2025, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Trần Văn Chuyển (Tuấn trọc) khi đối tượng đang bỏ trốn.

Nhóm đối tượng do "Tuấn trọc" cầm đầu có hành vi gây rối trật tự công cộng - Ảnh: Công an Đồng Nai

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ đối tượng Trần Văn Chuyển (Tuấn trọc), thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp để điều tra làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.

Được biết, Tuấn trọc là đối tượng hình sự có 3 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”, thường xuyên tụ tập các đối tượng hình sự, đặc biệt là các đối tượng lợi dụng danh nghĩa dân “anh chị” để tranh chấp đất đai, xem thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh kêu gọi các đối tượng có liên quan ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Mọi thông tin giá trị có liên quan đến vụ án và các đối tượng có liên quan, Nhân dân có thể thông báo qua đường dây nóng trực ban Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai để được xử lý kịp thời: 0693.480.182.

Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách;

c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

d) Xúi giục người khác gây rối;

đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

e) Tái phạm nguy hiểm.



