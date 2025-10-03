Khám xét khẩn căn hộ cao cấp của vợ chồng Nguyễn Thị Thu Kiều

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội ngày 2/10 cho biết đã phối hợp cùng Công an phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, triệt phá một ổ nhóm mại dâm hoạt động dưới hình thức “massage tại nhà” trá hình.

Trước đó, tối 26/9, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn M. (ngõ 294 Kim Mã) và khách sạn M.V. (ngõ 279 Đội Cấn). Tại hiện trường, cảnh sát bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh, các gái bán dâm khai nhận được điều đi phục vụ khách bởi Nguyễn Hoàng Dương (29 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Thu Kiều (26 tuổi), HKTT phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngay sau đó, cảnh sát thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Dương. Qua đó phát hiện vợ chồng Dương đã thuê một căn hộ cao cấp tại khu đô thị The Manor Central Park vừa làm nơi ở, vừa bố trí chỗ ăn ở cho khoảng 10 gái bán dâm.

Vợ chồng Nguyễn Hoàng Dương và Nguyễn Thị Thu Kiều. Ảnh: Báo Người lao động

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2022, Dương đã tổ chức môi giới mại dâm thông qua mạng xã hội. Đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo như “Thùy Linh Massage Tại Nhà”, “Hoàng Thùy Linh Massage Bamboo” và dùng nhiều số điện thoại để quảng cáo dịch vụ.

Khi khách liên hệ, Dương trực tiếp thỏa thuận mức giá “đồng giá” 1,5 triệu đồng/lượt. Trong đó, gái bán dâm nhận 1 triệu đồng, còn Dương hưởng 500.000 đồng. Sau khi khách chọn “hàng”, thông tin và địa điểm được Dương gửi qua ứng dụng Nicegram để các gái bán dâm tự liên hệ và tới khách sạn, nhà nghỉ thực hiện hành vi.

Mỗi người muốn tham gia đường dây phải nộp 4 triệu đồng ban đầu để mua điện thoại và sim số chuyên dùng. Ngoài ra, họ phải đóng 5 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí ăn ở tại căn hộ này.

Trong đường dây, Nguyễn Thị Thu Kiều giữ vai trò tích cực, cùng chồng tuyển chọn, hướng dẫn gái bán dâm và trực tiếp điều hành khi Dương vắng mặt. Kiều cũng là người nhận thông tin, gửi hình ảnh cho khách lựa chọn rồi sắp xếp nhân viên đến điểm hẹn.

Công an TP Hà Nội đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, triệu tập nhiều người liên quan để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật.