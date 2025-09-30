Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên

30-09-2025 - 09:32 AM | Xã hội

Giám đốc Trần Thế Huy đã lừa đảo hàng trăm nghìn người.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) mới đây cho biết đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt triển khai 10 tổ công tác, khám xét khẩn cấp 10 địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN tại TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi.

Qua công tác nghiệp vụ và trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng trong Công ty Huy Hoàng FN giả danh nhân viên ngân hàng, tổ chức tài chính để thực hiện các cuộc gọi, mời chào mở thẻ tín dụng và cung cấp dịch vụ rút tiền từ thẻ với dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Công ty này do Trần Thế Huy (SN 1992) làm giám đốc, đăng ký hoạt động từ năm 2019. Đến thời điểm bị phát hiện, Huy Hoàng FN đã có hơn 10 chi nhánh, hơn 140 nhân viên hoạt động trên phạm vi cả nước.

Theo tài liệu điều tra, công ty đăng tuyển nhân sự trên mạng xã hội, mua dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn trên không gian mạng và giao danh sách cho từng nhân viên. Từ đó, các nhân viên sử dụng tổng đài VoiIP để gọi điện, giả danh nhân viên ngân hàng, tư vấn khách hàng mở thẻ tín dụng và rút tiền.

Sau khi khách hàng đồng ý, các đối tượng kết nối qua Zalo, gửi link mở thẻ trực tuyến kèm mã cộng tác viên để hưởng “hoa hồng”. Khi khách hàng có thẻ, nhân viên hướng dẫn họ thanh toán trực tuyến các hóa đơn điện, nước, internet… Nhiều hóa đơn trong số đó là khống, nhằm rút tiền từ thẻ tín dụng. Từ thủ đoạn này, các đối tượng chiếm đoạt từ 4–20% giá trị tiền rút.

Qua khám xét, công an thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại, con dấu, cùng nhiều tài liệu liên quan. Phân tích dữ liệu cho thấy, từ khi thành lập đến khi bị triệt phá, Công ty Huy Hoàng FN đã:

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên- Ảnh 1.

 

Riêng từ ngày 1/9 đến 12/9/2025, công ty đã thực hiện hơn 2.600 giao dịch khống với tổng doanh số gần 11 tỷ đồng, chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng.

Từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu, hai bị can bị khởi tố gồm:

Trần Thế Huy – Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN.

Trần Thị Mỹ Hoàng (SN 1994) – phụ trách tài chính.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

