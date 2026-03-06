Khám xét nhà "Beo" Hồ Duy Vũ
Chỉ vì mâu thuẫn nhất thời, Hồ Duy Vũ (tự Beo) đã manh động dùng dao tấn công nam thanh niên, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.
Ngày 6/3, Công an xã An Phước đã lập hồ sơ và bàn giao đối tượng Hồ Duy Vũ (hay gọi là Beo, SN 1987, ngụ ấp Tam An 4, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai) cùng tang vật để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ theo thẩm quyền.
Trước đó, khuya ngày 1/3, do xảy ra mâu thuẫn Hồ Duy Vũ đã dùng dao chém anh Lý Tuấn Kiệt (SN 1997, ngụ ấp Cẩm Đường, xã Long Thành) gây thương tích. Anh Kiệt được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Nhận tin, Công an xã An Phước đã nhanh chóng bắt đối tượng Vũ sau khi thực hiện hành vi phạm tội.
