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Khám xét nơi ở, bắt giam vợ chồng Trần Thị Ngọc Hiền SN 1990

| | Xã hội

Đôi vợ chồng này cùng các đồng phạm chuyên sử dụng xuồng máy trộm cắp, cướp tài sản dọc tuyến sông Đồng Nai.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết trên VTC News rằng vừa phối hợp triệt phá nhóm 7 đối tượng dùng xuồng máy gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp tài sản ven sông Đồng Nai, bước đầu làm rõ 8 vụ việc.

Thời gian qua, nhiều vụ trộm cắp xảy ra tại các khu vực giáp sông Đồng Nai thuộc các phường Long Phước, Long Trường và Long Bình (TP.HCM). Lợi dụng đường thủy, các đối tượng dễ dàng tiếp cận nhà dân, công trình, bến xe để trộm cắp rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Khám xét nơi ở, bắt giam vợ chồng Trần Thị Ngọc Hiền SN 1990 - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt. Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Xác lập chuyên án đấu tranh, lực lượng chức năng phát hiện Trần Hữu Bình (SN 1996) sử dụng xuồng composite có đặc điểm trùng khớp với phương tiện phạm tội. Ngày 11/10, công an bắt quả tang Bình đang tiêu thụ tài sản gian cho Nguyễn Ngọc Quang (SN 1993) tại khu vực cầu An Định, thu giữ nhiều đoạn lõi nhôm, dây điện đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ vai trò của Dương Hoài Vũ (SN 1990) và Trần Thị Ngọc Hiền (SN 1990, vợ Bình), cùng trú tại phường Long Hưng, TP Đồng Nai.

Nhóm này dùng xuồng máy áp sát các mục tiêu ven bờ, luôn thủ sẵn dao để khống chế, đe dọa nạn nhân khi bị phát hiện. Theo báo Dân trí, các vụ việc cụ thể có thể kể đến như:

Ngày 20/7/2025: Đột nhập nhà dưới gầm cầu Long Đại (phường Long Phước), dùng dao đe dọa để cướp dây chuyền của người phụ nữ đang ngủ.

Ngày 23/7/2025: Tại công trình phường Long Trường, nhóm này dùng hung khí uy hiếp công nhân khi bị phát hiện đang cắt trộm cáp điện.

Ngày 8/12/2025: Đột nhập cơ sở lưu trú trên đường Võ Văn Hát, khống chế nạn nhân để ép mở khóa điện thoại, đăng xuất tài khoản iCloud.

Ngoài ra, nhóm còn thừa nhận trộm 20 bình ắc quy, hơn 847 lít dầu tại bến xe buýt, két sắt chứa tiền vàng cùng nhiều vụ cắt trộm dây điện tại các sà lan, công trình. Khám xét nơi ở cuả các đối tượng, công an thu giữ xuồng composite, ghe gỗ, ô tô tải, hung khí, máy móc cùng khoảng 700kg dây điện và nhiều tang vật liên quan.

Khám xét nơi ở, bắt giam vợ chồng Trần Thị Ngọc Hiền SN 1990 - Ảnh 2.

Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với 7 đối tượng về các tội "Trộm cắp tài sản", "Cướp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội".

Công an TP.HCM đề nghị những ai là nạn nhân của băng nhóm này nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) hoặc cơ quan công an gần nhất để trình báo.

Theo Chi Chi (Tổng hợp)

Đời sống & Pháp luật

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