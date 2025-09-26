Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khám xét nơi ở, bắt khẩn cấp Phạm Thị Phượng

26-09-2025 - 12:41 PM | Xã hội

Phạm Thị Phượng (sinh năm 1990, trú tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ) là 'bà trùm' buôn bán chất cấm.

Trong quá trình làm nhiệm vụ tại phường Vĩnh Yên, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và bắt quả tang Lê Văn Công (SN 1991, trú tại xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Báo Vietnamnet cho biết, từ lời khai của Công, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khẩn trương triển khai biện pháp nghiệp vụ, tiến hành khám xét nơi ở của Phạm Thị Phượng tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ.  

Kết quả khám xét, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn ma túy, gồm 934 viên nén màu đỏ, 10 viên nén màu xanh và 2 mảnh viên nén màu đỏ nghi là ma túy tổng hợp dạng “ngựa”, 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng hồng nghi là ma túy đá, 1 điện thoại di động Iphone XR, cùng nhiều túi nilon, cân tiểu ly và các dụng cụ liên quan đến việc sử dụng, phân chia ma túy. 

Khám xét nơi ở, bắt khẩn cấp Phạm Thị Phượng- Ảnh 1.

Bị can Phạm Thị Phượng. Ảnh: VKSND khu vực 9 - Phú Thọ

Tạp chí Kiểm sát dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Phạm Thị Phượng khai nhận do không có việc làm ổn định nên đã bỏ ra 30 triệu đồng để mua số ma túy trên từ một đối tượng khác, sau đó cất giấu tại nhà để vừa sử dụng vừa bán kiếm lời. Bước đầu, Phượng thừa nhận đã nhiều lần bán ma túy cho Lê Văn Công ở xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ. 

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, số lượng ma túy đặc biệt lớn và nguy cơ đối tượng bỏ trốn, ngày 23/9/2025, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 – Phú Thọ đã ra quyết định phê chuẩn Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Phượng. 

Việc kịp thời phê chuẩn lệnh bắt thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

