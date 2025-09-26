Bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Bùi Lại Việt Anh

Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở đối với Bùi Lại Việt Anh (sinh năm 2007), trú tại tỉnh Phú Thọ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật thu giữ 2 điện thoại di động, 5 hộp hàng và nhiều viên gạch (được chuẩn bị để thực hiện hành vi lừa đảo).

Trước đó, vào đầu tháng 9/2025, Công an phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân về tài khoản Facebook có tên “Viet Anh” có dấu hiệu lừa đảo qua không gian mạng và tiến hành xác minh.

Đối tượng Bùi Lại Việt Anh tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Nghệ An).

Kết quả trong thời gian ngắn đã nhanh chóng xác định Bùi Lại Việt Anh là đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Đối tượng đã sử dụng tài khoản Facebook có tên “Viet Anh” đăng bán mô hình nhân vật hoạt hình theo xu hướng thị trường như: Gundam, Dragon ball, One piece...

Để tạo niềm tin cho bị hại, với những đơn hàng đầu tiên Việt Anh đã chào bán các mẫu mã, sản phẩm với giá trị thấp so với thị trường.

Khi đã tạo được niềm tin, Việt Anh giới thiệu, chào bán các hình mô phỏng nhân vật phiên bản giới hạn, có giá trị cao, với hình thức chuyển tiền rồi mới nhận hàng và không được kiểm tra hàng.

Tinh vi hơn, đối tượng đưa ra nhiều ưu đãi như, đặt số lượng lớn sẽ được giảm giá phần trăm và được miễn phí vận chuyển. Tuy nhiên, sau khi các bị hại nhận hàng nói trên thì phát hiện bên trong là “gạch”.

“Gạch” được đối tượng bỏ vô trong hộp giao hàng để lừa các bị hại (Ảnh: Công an Nghệ An).

Bước đầu xác định, bằng thủ đoạn trên, Bùi Lại Việt Anh đã thực hiện lừa đảo 5 bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước, với tổng số tiền 35 triệu đồng.