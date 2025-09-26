Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1970, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Ngày 25/9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1970, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú và Lê Minh Thái, sinh năm 1969, hiện là Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 19/9/2025, qua công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”theo khoản 2 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Khám xét nơi ở, bắt Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Cường- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc của đối tượng Lê Minh Thái. Ảnh: CA Lào Cai

Khám xét nơi ở, bắt Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Cường- Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Cường. Ảnh: CA Lào Cai

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái đã lợi dụng vị trí, quyền hạn trong quản lý, điều hành để yêu cầu, gây sức ép đối với các đơn vị nhà thầu đang tham gia thi công công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng, có nhu cầu vận chuyển vật liệu qua lối mở, đường ngang qua đường sắt, từ đó chiếm đoạt trên 400 triệu đồng đồng của 3 đơn vị thi công.

Việc khởi tố, bắt tạm giam các bị can trên thể hiện sự kiên quyết đấu tranh của lực lượng Công an tỉnh Lào Cai trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

