Ngày 16/11 vừa qua. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (SN 1981, cư trú ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, sau khi nhận được tin báo, tố giác của người dân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu và đã xác định rõ Nguyễn Thị Ngọc Cẩm có hành vi cho vay lãi nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khám xét tại nơi ở của Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Quá trình điều tra xác minh từ tháng 8/2024 đến 9/2026, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm đã cho nhiều người trên địa bàn xã Vĩnh Thành và các xã lân cận vay tiền với mức lãi suất từ 10% đến 20%/tháng, tương đương với 120% đến 240%/năm đối với khoản vay theo tháng; đối với khoản vay theo ngày, mức lãi suất 01%/ngày, tương đương 365%/năm, qua đó thu lợi bất chính.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Cẩm.

Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị người dân trên địa bàn có quan hệ giao dịch với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm thì liên hệ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác điều tra.