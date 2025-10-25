Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét nơi ở và nơi làm việc, bắt Trần Đình Tho

25-10-2025 - 15:42 PM | Xã hội

Trần Đình Tho bị bắt về hành vi trốn thuế theo khoản 3, Điều 200 - Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Tho, sinh năm 1986, trú tại xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ về hành vi trốn thuế theo khoản 3, Điều 200 - Bộ luật Hình sự.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc, bắt Trần Đình Tho- Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Tho. Ảnh: CA Tuyên Quang

Khám xét nơi ở và nơi làm việc, bắt Trần Đình Tho- Ảnh 2.

Ảnh: CA Tuyên Quang

Khám xét nơi ở và nơi làm việc, bắt Trần Đình Tho- Ảnh 3.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Tho. Ảnh: CA Tuyên Quang

Theo tài liệu điều tra, từ 01/5/2023 đến 13/5/2025, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch Trần Đình Tho tại Tổ dân phố 22 Minh Khai, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang đã kê khai thuế thấp hơn doanh thu thực tế để trốn số tiền thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước trên 1,7 tỷ đồng. Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Trần Đình Tho, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tập trung điều tra giải quyết vụ án trên tinh thần quyết liệt, khẩn trương mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, người dân cần làm ngay việc này

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, người dân cần làm ngay việc này Nổi bật

Khám xét chỗ ở, bắt Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1987

Khám xét chỗ ở, bắt Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1987 Nổi bật

CLIP: Ô tô rẽ trái, tông trúng người đi bộ đi đúng vạch kẻ đường ở trung tâm TP HCM

CLIP: Ô tô rẽ trái, tông trúng người đi bộ đi đúng vạch kẻ đường ở trung tâm TP HCM

14:59 , 25/10/2025
Công an TP HCM bắt khẩn cấp TikToker Lê Anh Điệp

Công an TP HCM bắt khẩn cấp TikToker Lê Anh Điệp

14:42 , 25/10/2025
Khám xét văn phòng công ty của vợ chồng Trương Thị Mai Hiền

Khám xét văn phòng công ty của vợ chồng Trương Thị Mai Hiền

14:38 , 25/10/2025
Phê chuẩn bổ nhiệm 3 Bộ trưởng

Phê chuẩn bổ nhiệm 3 Bộ trưởng

14:14 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên