KHẨN CẤP ứng phó BÃO SỐ 5: Cấm toàn bộ phương tiện trên cao tốc Bắc - Nam; hạn chế đi trên Quốc lộ 1; người dân không ra đường

Cấm toàn bộ phương tiện đi trên cao tốc Bắc - Nam do ảnh hưởng của Bão số 5

Cục Cảnh sát giao thông ra thông báo, do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, từ 13 giờ 30 ngày hôm nay 25/8, cấm toàn bộ phương tiện đi trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu lái xe và nhà xe chấp hành nghiêm mệnh lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Hạn chế đi trên Quốc lộ 1

Trước đó, vào 11 giờ trưa cùng ngày, Cục Cảnh sát giao thông đã khuyến cáo các phương tiện hạn chế đi trên tuyến Quốc lộ 1A và tuyến cao tốc Bắc - Nam thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An trong chiều nay do ảnh hưởng của bão số 5.

Dự kiến tâm bão sẽ vào địa bàn tỉnh Nghệ An khoảng 15 giờ ngày 25/8.

Trong trường hợp cần thiết, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấm đường, các phương tiện chủ động tìm lộ trình đi cho phù hợp, khu vực dừng đỗ xe để đảm bảo an toàn và chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hướng dẫn lệnh của lực lượng chức năng.

Người dân không ra đường từ 11 giờ đến 18 giờ ngày 25/8

Như đã đưa, sáng 25/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở Quân khu 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã họp nhanh chỉ đạo các công tác ứng phó với bão số 5.

Bão số 5 là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp, thời gian kéo dài, công tác dự báo đường đi của bão tương đối chính xác nên các lực lượng chức năng và địa phương không được lơ là chủ quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, cơ quan, lực lượng chức năng khẩn trương huy động lực lượng để đảm bảo an toàn cho người dân; chỉ đạo, huy động lực lượng Công an đảm bảo người dân không ra đường từ 11 giờ đến 18 giờ ngày 25/8.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các phương tiện truyền thông cần đưa thông tin sớm, đầy đủ để cung cấp cho người dân nắm bắt được để ứng phó, phòng, chống bão thật tốt, có hiệu quả.

Sáng 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã ký ban hành công văn hỏa tốc về việc cấm đường tạm thời để phòng, chống bão số 5. Theo đó, tỉnh yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường trong khoảng thời gian từ 11 giờ ngày 25/8 để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và sức khỏe.

Công văn nêu rõ, để tăng cường các biện pháp cấp bách ứng phó với cơn bão số 5, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các địa phương khẩn trương xác định các tuyến đường xung yếu, bị ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Các lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, cấm đường tạm thời đối với tất cả các phương tiện, ngoại trừ các xe ưu tiên, lực lượng phòng chống, cứu hộ, cứu nạn, làm nhiệm vụ.

Thời gian thực hiện cấm đường tạm thời được áp dụng cụ thể như sau:

- Bắt đầu từ 11 giờ 00 phút ngày 25/8/2025.

- Lệnh cấm kéo dài cho đến khi bão đi qua địa bàn hoặc tình hình an toàn sẽ có thông báo sau.

Đối với các tuyến đường có nguy cơ cao về sạt lở, ngập úng, đặc biệt là tại các địa bàn miền núi, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức cảnh báo, cử lực lượng túc trực để cấm người và phương tiện qua lại, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai phương án tạm thời cấm đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các cá nhân cố tình không thực hiện; căn cứ thực tiễn để linh hoạt, cơ động trong tổ chức cấm đường.

Cấm lưu thông qua cầu Cửa Hội từ 6h sáng 25/8

Từ 6h ngày 25/8, cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội (trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai của cơ quan có thẩm quyền).

Việc cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão số 5 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

Công ty CP 478 - đơn vị được giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu Cửa Hội phải tổ chức thực hiện việc rào chắn, bố trí trực cảnh báo, cảnh giới 24/24h tại các vị trí rào chắn đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa (tại các khu vực nút giao hai đầu công trình); tuyệt đối không để người, phương tiện lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và xã Đan Hải của tỉnh Hà Tĩnh. Cầu có chiều dài 1.728m, trong đó phần cầu chính gồm 3 nhịp với 2 tháp dây văng hình búp sen. Chiều rộng phần cầu chính là 18,5m và phần cầu dẫn là 16m.

Công trình có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách địa phương của hai tỉnh. Cầu được khởi công vào ngày 15/2/ 2019 và thông xe vào ngày 14/3/2021.