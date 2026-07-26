Khẩn trương sắp xếp, sáp nhập trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản số 3622/UBND-NC chỉ đạo tiếp tục triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 777/TTg-TCCV ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã, UBND tỉnh Quảng trị đã ban hành công văn số 3573/UBND-NC ngày 17/7/2026 để triển khai trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Ngày 20/7/2026, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Công văn số 814/TTg-TCCV về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã, trong đó điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về mục tiêu, tiến độ và tổ chức thực hiện.

Để triển khai thống nhất, đồng bộ, bảo đảm hoàn thành mục tiêu sắp xếp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở GDĐT, Sở Nội vụ và UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Khẩn trương rà soát, đánh giá, hoàn thiện phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các xã, phường, đặc khu căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí, định hướng sắp xếp cơ sở giáo dục công lập (tại Công văn số 777/TTg-TCCV, Công văn số 814/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3537/UBND-NC) khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý.

Trên cơ sở đó xây dựng, hoàn thiện phương án sắp xếp. Bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tối thiểu 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1/7/2025, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương và quy định của pháp luật.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Quảng Trị giao chủ trì rà soát, đánh giá hiện trạng các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý; xây dựng phương án sắp xếp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và các quy định của pháp luật.

Hoàn thiện phương án sắp xếp bảo đảm mỗi xã có tối thiểu một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường THCS hoặc một cơ sở giáo dục có nhiều cấp học

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát, đánh giá toàn diện mạng lưới giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

Xây dựng, hoàn thiện phương án sắp xếp bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở hoặc một cơ sở giáo dục có nhiều cấp học (trường tiểu học và trung học cơ sở).

Việc xây dựng phương án sắp xếp phải căn cứ đặc điểm địa bàn, điều kiện kinh tế - xã hội, quy mô dân số, mạng lưới trường lớp và khả năng tổ chức thực hiện của từng địa phương.

Đối với khu vực miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Trường hợp chưa thực hiện theo định hướng trên thì phải thuyết minh đầy đủ căn cứ, sự cần thiết và tính khả thi của phương án, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Đối với các địa bàn đô thị, đồng bằng và khu vực có điều kiện thuận lợi: Trường hợp việc sắp xếp làm phát sinh cơ sở giáo dục có quy mô quá lớn, chưa thực hiện sắp xếp theo định hướng trên thì đánh giá kỹ lưỡng, thuyết minh, giải trình rõ căn cứ và tính phù hợp của phương án nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp và thẩm định phương án của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường, đặc khu; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 27/8/2026./.