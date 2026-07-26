Việt Nam có 1 công trình đạt 2 kỷ lục Guinness thế giới, "rút" hành trình leo núi 4 ngày còn 15 phút, đưa thị trấn nghèo tăng doanh thu gấp 11 lần

Ngày nay, hành trình ấy đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ sau khoảng 15 phút ngồi trong cabin cáp treo, du khách ở mọi lứa tuổi đều có thể đặt chân lên "Nóc nhà Đông Dương", ngắm biển mây bồng bềnh và cảm nhận vẻ hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn từ độ cao hơn 3.000 m. Không chỉ rút ngắn quãng đường chinh phục, cáp treo Fansipan còn góp phần mở ra một chương mới cho du lịch Sa Pa, đưa vùng đất từng được xem là "mỏ vàng ngủ quên" trở thành một trong những điểm đến nổi bật của miền Bắc.

Ảnh: Báo Thanh Niên

Ít ai còn nhớ rằng cách đây hơn một thập kỷ, Sa Pa vẫn là một thị trấn vùng cao khá yên ắng. Đường từ thành phố Lào Cai lên Sa Pa còn nhiều đoạn quanh co, hai bên chủ yếu là đồi núi và rừng cây. Muốn chinh phục Fansipan, du khách phải dành ít nhất hai ngày trekking, băng qua rừng nguyên sinh Hoàng Liên, ngủ qua đêm trên núi và chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe lẫn trang thiết bị.

Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Bước ngoặt đến vào đầu năm 2016, khi hệ thống cáp treo Fansipan chính thức đi vào hoạt động sau hơn hai năm xây dựng. Từ đó, đỉnh núi cao nhất Đông Dương không còn là điểm đến chỉ dành cho những người yêu leo núi, mà trở thành trải nghiệm phù hợp với cả gia đình, người lớn tuổi hay trẻ nhỏ.

Sự thay đổi ấy không đơn thuần nằm ở việc rút ngắn thời gian di chuyển. Điều quan trọng hơn là cáp treo đã giúp nhiều người lần đầu tiên có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dãy Hoàng Liên Sơn từ trên cao, góc nhìn trước đây chỉ những người trekking mới có thể trải nghiệm.

Một công trình lập kỷ lục giữa đại ngàn

Được xây dựng bởi hai tập đoàn Doppelmayr và Garaventa, hệ thống cáp treo Fansipan từng xác lập hai kỷ lục Guinness thế giới về cáp treo ba dây dài nhất và có độ chênh cao lớn nhất giữa ga đi và ga đến. Tuy nhiên, điều khiến nhiều du khách nhớ nhất lại không nằm ở những con số kỹ thuật, mà là cảm giác khi cabin bắt đầu rời ga.

Ảnh: Phanvantravel

Qua lớp kính trong suốt, toàn bộ thung lũng Mường Hoa dần hiện ra phía dưới với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, các bản làng nhỏ nép mình giữa núi rừng và những dãy núi nối tiếp nhau đến tận chân trời. Càng lên cao, sương mù càng dày hơn, đôi khi bao phủ kín cabin khiến khung cảnh trước mắt chỉ còn là một màu trắng xóa. Rồi chỉ ít phút sau, khi mây bất chợt tan ra, cả không gian rộng lớn của Hoàng Liên Sơn lại mở ra đầy ngoạn mục.

Mỗi mùa, hành trình ấy mang một vẻ đẹp khác nhau. Mùa xuân là thời điểm hoa đỗ quyên nở rực khắp các sườn núi, tạo nên những mảng màu đỏ, hồng và trắng nổi bật giữa màu xanh của rừng già. Đến mùa lúa chín, nhìn từ cabin, thung lũng Mường Hoa như được phủ một tấm thảm vàng óng, đan xen với những nếp nhà của đồng bào dân tộc. Còn vào mùa đông, biển mây xuất hiện dày đặc hơn, có những ngày nhiệt độ xuống thấp khiến đỉnh Fansipan phủ sương giá, thậm chí xuất hiện tuyết, hiện tượng hiếm gặp ở Việt Nam.

Ảnh: Sun Group

Có lẽ cũng vì vậy mà nhiều người cho rằng, bản thân chuyến đi cáp treo đã là một trải nghiệm đáng giá, chứ không đơn thuần là phương tiện đưa khách lên đỉnh núi.

Hành trình lên đỉnh bắt đầu từ trung tâm Sa Pa

Muốn đến Fansipan, du khách trước tiên cần di chuyển đến ga Hoàng Liên, cách trung tâm thị trấn Sa Pa khoảng 3 km. Nếu đi taxi hoặc xe máy, quãng đường chỉ mất khoảng 10–15 phút. Tuy nhiên, nhiều người lại lựa chọn bắt đầu hành trình bằng tàu hỏa leo núi Mường Hoa để có thêm thời gian ngắm cảnh.

Được đưa vào khai thác từ năm 2018, tuyến tàu mang phong cách châu Âu cổ điển với những toa màu đỏ nổi bật, chạy qua hai đường hầm và bốn cầu cạn trước khi đến ga cáp treo. Chuyến đi chỉ kéo dài vài phút nhưng mang đến cảm giác thư thả, khác hẳn nhịp sống sôi động của khu trung tâm Sa Pa.

Đến ga Hoàng Liên, du khách tiếp tục nối chuyến bằng cáp treo. Theo lịch vận hành năm 2026, hệ thống hoạt động từ 8 giờ đến 14 giờ 30 các ngày trong tuần và mở cửa sớm hơn vào cuối tuần. Vào những dịp cao điểm như mùa săn mây hay nghỉ lễ, việc đặt vé trước hoặc đi từ sáng sớm sẽ giúp hạn chế thời gian chờ đợi.

Cabin dừng lại ở ga Fansipan sau khoảng 15 phút, nhưng đây mới chỉ là điểm khởi đầu của chặng cuối cùng. Từ độ cao hơn 3.000 m, du khách có thể lựa chọn đi tàu hỏa leo núi để rút ngắn quãng đường hoặc thong thả leo bộ qua những bậc đá, vừa ngắm cảnh vừa cảm nhận không khí trong lành đặc trưng của vùng núi cao.

Khám phá quần thể văn hóa trên "Nóc nhà Đông Dương"

Rời ga cáp treo, hành trình dần chuyển từ trải nghiệm thiên nhiên sang không gian văn hóa tâm linh. Con đường lát đá dẫn du khách đi qua Bảo An Thiền Tự, rồi tiếp tục đến Bích Vân Thiền Tự, ngôi chùa nằm giữa mây trời Hoàng Liên với khoảng sân rộng nhìn xuống thung lũng phía dưới. Xa hơn là Kim Sơn Bảo Thắng Tự và Con đường La Hán gồm 18 pho tượng đồng chạy men theo sườn núi.

Không gian nơi đây luôn mang một nhịp điệu chậm rãi. Tiếng chuông chùa hòa cùng tiếng gió núi khiến nhiều người vô thức bước chậm hơn, dành thêm thời gian ngắm cảnh hoặc dừng chân nghỉ giữa hành trình.

Ảnh: Sun World

Điểm nhấn nổi bật nhất của toàn bộ quần thể là Đại tượng Phật A Di Đà bằng đồng cao gần 21,5 m. Từ vị trí này, chỉ cần đi thêm một đoạn là đến cột mốc 3.143 m – nơi đánh dấu điểm cao nhất của dãy Hoàng Liên Sơn.

Khoảnh khắc chạm tay vào cột mốc "Nóc nhà Đông Dương" luôn là điều được nhiều du khách mong chờ nhất. Những ngày trời quang, từ đây có thể nhìn thấy từng lớp núi xanh trải dài về phía chân trời. Còn khi biển mây xuất hiện, cả không gian như chìm trong một đại dương trắng xóa, khiến cảm giác đứng trên đỉnh núi cao nhất Việt Nam trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Ảnh: VNPAY

Sau nhiều giờ di chuyển và khám phá trên đỉnh núi, không ít du khách chọn quay về trung tâm thị trấn để dành phần còn lại trong ngày cho một trải nghiệm rất khác: khám phá ẩm thực Sa Pa. Tiết trời mát lạnh quanh năm khiến những món ăn nóng hổi trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt vào buổi chiều hoặc khi màn đêm buông xuống.

Dạo quanh khu vực chợ Sa Pa hay các tuyến phố trung tâm, du khách dễ dàng bắt gặp những quán bán đồ nướng với hương thơm lan tỏa khắp góc phố. Từ thịt xiên, ngô nướng, khoai nướng đến cơm lam hay trứng nướng, mỗi món đều mang hương vị mộc mạc nhưng đủ để làm ấm người giữa cái se lạnh đặc trưng của vùng núi.

Ảnh: MIA

Nếu muốn thưởng thức những món ăn gắn với bản sắc địa phương, thắng cố, lẩu cá hồi, lẩu cá tầm, thịt lợn cắp nách hay gà đen là những lựa chọn được nhiều du khách tìm thử. Bên cạnh đó, các loại rau ôn đới như cải mèo, su su hay bắp cải Sa Pa cũng thường xuất hiện trong thực đơn của nhiều nhà hàng, tạo nên hương vị khác biệt so với những vùng đồng bằng.

Ảnh: AP travel

Kết thúc bữa ăn, nhiều người không quên ghé các cửa hàng đặc sản để mua thịt trâu gác bếp, nấm hương rừng, mật ong hoặc trà Shan tuyết về làm quà. Đây cũng là cách để mang một phần hương vị của núi rừng Tây Bắc về sau chuyến đi.

Từ Fansipan, tiếp tục khám phá vẻ đẹp của Sa Pa

Nếu còn thời gian lưu lại Sa Pa, hành trình sẽ chưa dừng lại ở Fansipan. Chỉ cách trung tâm thị trấn vài kilomet là bản Cát Cát, nơi sinh sống lâu đời của đồng bào H'Mông. Những con đường lát đá, guồng nước, thác nước và các ngôi nhà gỗ truyền thống khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách muốn tìm hiểu đời sống văn hóa bản địa.

Ảnh: iVIVU

Xa hơn một chút là thung lũng Mường Hoa, nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang trải dài theo triền núi và bãi đá cổ được xếp hạng di tích quốc gia. Vào mùa lúa chín, khung cảnh nơi đây thu hút đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia nhờ những mảng màu vàng rực nối tiếp nhau giữa núi rừng.

Ngay trong lòng thị trấn, núi Hàm Rồng là lựa chọn phù hợp với những ai muốn ngắm toàn cảnh Sa Pa từ trên cao mà không phải di chuyển quá xa. Trong khi đó, nhà thờ đá Sa Pa, công trình mang dấu ấn kiến trúc Pháp được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, vẫn là điểm hẹn quen thuộc mỗi khi phố núi lên đèn.

Ảnh: Traveloka

Với những du khách yêu thích khám phá thiên nhiên, cung đường từ Sa Pa đến đèo Ô Quy Hồ cũng là trải nghiệm đáng thử. Được mệnh danh là một trong "tứ đại đỉnh đèo" của vùng núi phía Bắc, nơi đây sở hữu tầm nhìn rộng mở về dãy Hoàng Liên Sơn, đặc biệt đẹp vào những ngày biển mây xuất hiện.

Việc kết hợp Fansipan với các điểm đến lân cận giúp chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn, đồng thời mang đến nhiều góc nhìn khác nhau về Sa Pa, từ cảnh quan thiên nhiên, đời sống văn hóa đến những giá trị lịch sử của vùng đất này.

Sự xuất hiện của cáp treo Fansipan không chỉ thay đổi cách du khách chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông Dương mà còn tạo động lực cho sự phát triển của ngành du lịch địa phương.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai, năm 2025 toàn tỉnh đón khoảng 10,5 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch ước đạt 46.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026 khi riêng kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Lào Cai ước đón khoảng 536.000 lượt khách, trong đó Sa Pa chiếm gần 182.000 lượt, với ngày cao điểm lên tới khoảng 65.000 lượt khách.

Những con số này phản ánh sức hút ngày càng lớn của Sa Pa trên bản đồ du lịch Việt Nam. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên vốn có, việc đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống lưu trú và các sản phẩm du lịch mới đã giúp địa phương tiếp cận nhiều nhóm du khách hơn, từ những người yêu khám phá đến các gia đình hay khách lớn tuổi.

Trong bức tranh ấy, cáp treo Fansipan được xem là một trong những công trình góp phần mở rộng khả năng tiếp cận "Nóc nhà Đông Dương", biến nơi từng được xem là thử thách dành cho số ít thành điểm đến mà đông đảo du khách đều có thể trải nghiệm.