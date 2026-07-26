Lần đầu tiên quy định kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử

Thông tư số 89/2026/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 30-6-2026 nhằm hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15. Điểm mới nổi bật là quy định toàn bộ quy trình kiểm tra thuế có thể được thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua cổng giao tiếp điện tử của cơ quan thuế.

Việc bổ sung quy định về kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử được đánh giá là bước tiến trong lộ trình chuyển đổi số của ngành Thuế. Ảnh: CTV

Theo đó, người nộp thuế có thể gửi hồ sơ, tài liệu, giải trình và trao đổi thông tin với cơ quan thuế hoàn toàn trên môi trường điện tử, thay vì phải làm việc trực tiếp. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, giảm áp lực chuẩn bị hồ sơ giấy, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông qua hệ thống điện tử, người nộp thuế cũng có thể theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, chủ động nắm bắt tiến độ kiểm tra, qua đó tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả phối hợp với cơ quan thuế. Việc giảm tiếp xúc trực tiếp còn góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh phiền hà, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ.

Theo quy định, toàn bộ các bước của cuộc kiểm tra, từ trao đổi thông tin, thu thập tài liệu, lập biên bản đến ban hành kết luận và quyết định xử lý đều được thực hiện bằng phương thức điện tử, với các văn bản, hồ sơ được ký số và lưu trữ trong hồ sơ điện tử của cuộc kiểm tra.

Tuy nhiên, trong trường hợp dữ liệu điện tử chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc cần xác minh thực tế, cơ quan thuế vẫn sẽ thực hiện kiểm tra trực tiếp tại trụ sở người nộp thuế theo quy định.

Để việc kiểm tra điện tử diễn ra thuận lợi, người nộp thuế cần duy trì hiệu lực chứng thư số, chữ ký số, đồng thời lưu trữ hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan dưới dạng điện tử, bảo đảm khả năng tra cứu, trích xuất khi cơ quan thuế yêu cầu.

Việc bổ sung quy định về kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử được đánh giá là bước tiến trong lộ trình chuyển đổi số của ngành Thuế, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao hiệu quả giám sát, đồng thời tạo môi trường thực hiện nghĩa vụ thuế minh bạch, thuận tiện hơn cho doanh nghiệp và người dân.