Khánh Hoà đứng thứ 2 cả nước về tốc độ phát triển kinh tế

Khánh Hoà tăng tốc, "trụ cột" du lịch phát triển vượt bậc

Theo báo Khánh Hoà Online, dự kiến trong 6 tháng đầu năm, Khánh Hòa ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ấn tượng, ước tăng 12,73% so với cùng kỳ năm trước, đưa tỉnh vươn lên vị trí thứ 2 cả nước. Thành tích này là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của chính quyền và người dân địa phương trong việc khai thác tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội… tỉnh nhà.

Nhờ chiến lược phát triển bài bản và bám sát tiềm năng, Khánh Hòa đã đạt được những thành tựu ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là sự bứt phá mạnh mẽ của ngành công nghiệp, với chỉ số sản xuất ước tăng 46%. Đáng chú ý, sức mua thị trường cũng ghi nhận sự sôi động với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt 62.585,4 tỷ đồng, tăng 15,2%. Doanh thu du lịch ước đạt 27.000 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước, với khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế lưu trú, tăng 3,3 lần.

Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm, theo báo cáo của Sở Du lịch, tỉnh đã đón hơn 3,8 triệu lượt khách lưu trú, tăng 140% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách nội địa ước đạt 1,8 triệu lượt, tăng 70% so với cùng kỳ; khách quốc tế ước đạt 2 triệu lượt, tăng 290% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 19.933,7 tỷ đồng, tăng 150% lần so với cùng kỳ, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Dịp 30/4 vừa qua, "thiên đường nghỉ dưỡng" Nha Trang đã lọt Top 7 địa điểm đông du khách nhất Việt Nam với công suất phòng bình quân đạt 87,4%; đặc biệt khu nghỉ dưỡng khép kín đạt trên 90%.

Một trong những yếu tố chứng tỏ du lịch Khánh Hòa đang thu hút du khách quốc tế là sự xuất hiện của các đường bay mới và tần suất chuyến bay tăng cao từ các hãng hàng không quốc tế. Nổi bật là sự kiện IrAero, một trong 20 hãng hàng không lớn nhất nước Nga, đã chính thức khai thác đường bay Irkutsk - Cam Ranh từ đầu tháng 3/2024. Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trong việc khôi phục thị trường khách du lịch Nga - vốn là một trong những nguồn khách quốc tế lớn nhất của Khánh Hòa.

Từ cuối tháng 4/2024, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo được đưa vào khai thác đã tạo điều kiện thuận lợi cho du khách từ các tỉnh phía Nam đến với Khánh Hòa, góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của ngành thương mại, dịch vụ.

KDI Holdings đón đầu tiềm năng du lịch Khánh Hoà với căn hộ biển Flex Home

Trong bối cảnh du lịch Khánh Hòa tăng trưởng ấn tượng, căn hộ biển Flex Home - "Thành phố tự do" Libera Nha Trang đã ra mắt thị trường, nổi lên như điểm sáng thu hút sự chú ý của giới đầu tư. "Thiên thời địa lợi nhân hoà", Flex Home được kỳ vọng sẽ đón đầu xu hướng, mang đến những giá trị an cư và đầu tư vượt bậc; đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gia tăng sức hút cho ngành du lịch tỉnh nhà.

Tọa lạc tại Bãi Tiên, đường Trần Phú - cung đường ven biển đẹp nhất Nha Trang, Flex Home sở hữu vị trí đắt giá, dễ dàng kết nối đến các điểm du lịch, vui chơi giải trí và trung tâm thành phố. Ngoài ra, Flex Home còn thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu sầm uất cùng tiềm năng phát triển du lịch dồi dào của khu vực.

Sở hữu không gian sống lý tưởng, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc tại Libera Nha Trang

Là điểm nhấn sáng giá của Libera Nha Trang, chủ nhân Flex Home được thừa hưởng hàng loạt giá trị vàng của "Thành phố tự do": 2km bờ biển riêng cùng 3 bãi tắm tư gia, "hàng xóm" khu bán đảo tỉ phú được vận hành bởi Gran Meliá Hotels & Resorts, 168 căn shophouse 24/7 sầm uất, cùng hệ thống tiện ích độc đáo: nhà hát Đó, công viên san hô Vạn San Đảo...

Không gian nghỉ dưỡng lý tưởng trọn vẹn hơn khi phân khu được thiết kế theo phong cách hiện đại, đề cao sự tối giản và tinh tế. Các căn hộ sở hữu diện tích linh hoạt, bố trí khoa học, tối ưu hóa công năng sử dụng. Điểm nhấn ấn tượng của Flex Home là việc sử dụng các cửa sổ lớn và ban công rộng rãi, giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn biển khoáng đạt.

Căn hộ biển Flex Home là điểm nhấn sáng giá của Thành phố tự do Libera Nha Trang

Bảo chứng cho giá trị và tiềm năng vượt trội của Flex Home là hàng loạt tên tuổi uy tín hàng đầu về phát triển thương hiệu, quản lý vận hành và xây dựng, nổi bật như Masterise Homes hợp tác đồng hành thương hiệu, Coteccons hợp tác triển khai xây dựng tòa tháp The Sanhôme, tư vấn quản lý vận hành chuẩn Nhật, đối tác lữ hành, cùng các đối tác ngân hàng hàng đầu: Techcombank, Sacombank, Ocean Bank và MB Bank.

Mang lại lợi nhuận kép cho nhà đầu tư là một trong những điều kiện cốt lõi tạo nên sức hút cho Flex Home. Toạ độ thuận lợi, thiết kế sang trọng, tiện ích đẳng cấp… khiến Flex Home trở thành lựa chọn hàng đầu cho du khách khi đến Nha Trang. Ngoài ra, với vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản và tiềm năng phát triển du lịch của Nha Trang, giá trị bất động sản tại Flex Home được dự đoán sẽ gia tăng mạnh mẽ trong tương lai.

Hiện Flex Home đang được giới thiệu ra thị trường chỉ từ 1,88 tỷ đồng, bàn giao hoàn thiện nội thất chuẩn khách sạn, mở ra không gian nghỉ dưỡng không giới hạn hoặc cho thuê với nguồn thu nhập thụ động bền vững.