Khánh thành công viên gần 2 ha tại xã Phú Hòa Đông

05-09-2025 - 16:09 PM | Bất động sản

Công trình xây dựng công viên Tân Thạnh Tây vượt tiến độ gần 50% so với dự kiến, đưa vào phục vụ sớm cho người dân trong khu vực.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM (Ban Hạ tầng đô thị) thông tin, 17 giờ hôm nay 5-9, đơn vị này sẽ phối hợp UBND xã Phú Hòa Đông làm lễ thánh thành Dự án Đầu tư xây dựng công viên Tân Thạnh Tây (khu 2), xã Phú Hòa Đông, TP HCM.

Khánh thành công viên gần 2 ha tại xã Phú Hòa Đông- Ảnh 1.

Công nhân tỉa cỏ tại công viên

Công trình được khởi công cách đây 3,5 tháng (ngày 19-5-2025) nhằm chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2025) và hưởng ứng phong trào "Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Công viên Tân Thạnh Tây (khu 2) có diện tích gần 2 ha, với tổng vốn đầu tư 21,8 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

Khánh thành công viên gần 2 ha tại xã Phú Hòa Đông- Ảnh 2.

Công viên sau khi hoàn thành

Công trình bao gồm các hạng mục: Công viên rộng gần 2 ha, nhà mát, nhà vệ sinh, phân khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao và hệ thống chiếu sáng... Đặc biệt là quảng trường trung tâm với thiết kế hình tròn hướng tâm hứa hẹn là nơi tổ chức các lễ hội của địa phương, các sự kiện ngoài trời.

Khánh thành công viên gần 2 ha tại xã Phú Hòa Đông- Ảnh 3.

Công viên là nơi vui chơi, giải trí cho người dân khu vực

Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Hạ tầng đô thị, nhấn mạnh, công trình hoàn thành vượt tiến độ gần 50% so với dự kiến, đưa vào phục vụ người dân trong khu vực, hứa hẹn là nơi thu hút người dân đến vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe.

"Đây là dự án công viên cây xanh đầu tiên do Ban Hạ tầng đô thị thực hiện bằng vốn ngân sách giai đoạn 2025 - 2030, theo chương trình phát triển công viên cây xanh theo Quyết định 312 năm 2021 của UBND TP HCM. 

Dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện cảnh quan, tạo mỹ quan đô thị, đáp ứng nhu cầu vui chơi, thể dục thể thao của người dân địa phương, đồng thời góp phần tăng mảng xanh, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng" - ông Phúc cho hay.

Khánh thành công viên gần 2 ha tại xã Phú Hòa Đông- Ảnh 4.

Có thêm công viên, người dân có nơi vui chơi, thể dục thể thao

 

Theo Thu Hồng

Người Lao động

