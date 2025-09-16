Khi 1.000 đồng cũng đủ cho một chuyến xe đi học – Câu chuyện từ chiến dịch mới của TADA

Chiến dịch "100.000 chuyến xe đi học chỉ 1.000 đồng" lần này là một trong những nỗ lực ấn tượng của TADA xây dựng hình ảnh năng động, giao diện linh hoạt và thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi hướng đến sinh viên, học sinh và nhóm người dùng trẻ.

100.000 chuyến xe chỉ 1.000 đồng: Chiến dịch đặc biệt được thiết kế riêng cho HSSV

Từ ngày 05/09/2025, TADA triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho HSSV tại khu vực TPHCM với 100.000 chuyến xe đi học chỉ 1.000 đồng. Mỗi tuần, sẽ có 10.000 voucher được phát ra và mỗi bạn có thể nhận tối đa 1 voucher/tuần. Form đăng ký sẽ được mở vào lúc 14h00 thứ Hai hằng tuần tại Fanpage chính thức của TADA Vietnam, và voucher sẽ được cộng trực tiếp vào ứng dụng TADA của những bạn đã đăng kí hợp lệ trong vòng 7 ngày làm việc.

Dù chỉ là ưu đãi ngắn hạn, chiến dịch cho thấy sự thấu hiểu và phản ứng đúng thời điểm của TADA. Vào mỗi mùa nhập học, hàng chục nghìn sinh viên từ khắp nơi đổ về TP.HCM, vừa bỡ ngỡ với đường phố, vừa thiếu phương tiện đi lại. Trong khi đó, những sinh viên năm cuối lại phải xoay sở với thực tập, công việc làm thêm và lịch di chuyển dày đặc, đặc biệt trong mùa mưa bão – lúc mà một chuyến xe an toàn, tiện lợi với chi phí hợp lý như chương trình vừa ra mắt của TADA chính là sự hỗ trợ rất thiết thực.

TADA: "Bạn đường" đang dần được nhiều Gen Z ưa chuộng với đa điểm cộng

Không chỉ là một chương trình ưu đãi, chiến dịch lần này còn khiến nhiều bạn sinh viên cảm nhận rõ thiện chí đồng hành của TADA. Theo nhiều bạn trẻ chia sẻ, điều khiến các bạn ấn tượng với TADA không chỉ là mức giá vừa phải, mà còn là sự thân thiện của tài xế, ứng dụng dễ dùng và trải nghiệm di chuyển thoải mái, an toàn.

Nhiều bạn trẻ ưu tiên TADA nhờ mức giá hấp dẫn và trải nghiệm thoải mái, giản tiện.

Đông Anh - sinh viên năm 2 tại TP.HCM chia sẻ: "Lúc đầu mình nghĩ chương trình 1.000 đồng chỉ mang tính quảng cáo, nhưng khi thử đặt xe mới thấy thực sự tiện lợi. Mình tốn kha khá cho tiền đi lại, giờ thì tiết kiệm được một khoản để dành cho học tập và những hoạt động khác. Hơn nữa, đi TADA mình thấy yên tâm vì tài xế dễ chịu, xe chạy an toàn, đến nơi đúng giờ."

Hơn cả một ứng dụng đặt xe công nghệ, đó là sự đồng hành bền vững và tối ưu

Gia nhập thị trường có phần muộn hơn các đối thủ cùng ngành, TADA không chinh phục khách hàng bằng những chiến dịch truyền thông rầm rộ hay một cải tiến vô cùng đột phá, mà đến từ cách thương hiệu xây dựng sự gắn kết bền chặt với cả người dùng lẫn đối tác tài xế thông qua những nỗ lực rất cụ thể.

Trước hết là chính sách 0% chiết khấu dành cho các đối tác tài xế của TADA – điểm khác biệt giúp các bác tài giữ trọn thu nhập và có động lực để tiếp tục hoạt động. Với người dùng, giá cước luôn ổn định và hợp lý, không biến động thất thường trong giờ cao điểm, trở thành lựa chọn tiết kiệm trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng leo thang. Song song đó, TADA còn thường xuyên tung ra các ưu đãi đánh trúng nhu cầu, hướng đến đúng đối tượng, đúng thời điểm, từ sinh viên cho đến giới văn phòng trẻ.

Bằng công nghệ hiện đại cùng chính sách hợp lý, TADA mang đến lợi ích cho cả đối tác lẫn khách hàng

Sự uy tín của TADA cũng đã được khẳng định tại nhiều quốc gia châu Á như Singapore trước khi có mặt tại Việt Nam. Đặc biệt, hãng còn ứng dụng công nghệ blockchain để lưu trữ dữ liệu giao dịch, đảm bảo minh bạch, bảo mật và loại bỏ chi phí trung gian. Đây chính là nền tảng giúp TADA duy trì mức giá hợp lý cho hành khách mà vẫn đảm bảo lợi ích cho tài xế.

Tất cả những điều này cho thấy TADA lựa chọn một hướng đi bền vững: phát triển dựa trên cộng đồng – từ khách hàng cho đến đối tác. Đây cũng là giá trị phù hợp với thế hệ Gen Z, những người vốn đề cao tính công bằng và mong muốn sử dụng dịch vụ không chỉ có lợi cho bản thân, mà còn tạo ra tác động tích cực cho xã hội.