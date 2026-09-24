Khi 95,6% dân số đã có BHYT: Chủ tịch HĐQT Techcom Insurance nói về giải pháp giúp người dân giảm chi tiền túi cho y tế

Tại Hội nghị Khoa học năm 2026 do Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp cùng Bộ Y tế tổ chức, chủ đề "Đổi mới đột phá tài chính y tế đáp ứng yêu cầu thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới" đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn.

Tham gia phiên thảo luận về thực tiễn triển khai BHYT bổ sung tại Việt Nam, ông Pranav Seth, Chủ tịch HĐQT Techcom Insurance, đưa ra góc nhìn về dư địa phát triển của lĩnh vực này, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác giữa các chủ thể trong hệ sinh thái để tạo ra giá trị thiết thực hơn cho người dân.

Lấy BHYT làm nền tảng, bảo hiểm bổ sung mở rộng lớp bảo vệ

Việt Nam đã đạt những bước tiến đáng kể trong mở rộng độ bao phủ BHYT xã hội, với tỷ lệ lên tới 95,6% theo số liệu được trình bày tại hội nghị. Đây là nền tảng quan trọng trong hệ thống an sinh và chăm sóc sức khỏe của người dân.

Nhưng khi đời sống cải thiện, dân số già hóa và nhu cầu tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao tăng lên, bài toán tài chính y tế cũng trở nên đa chiều hơn. Chi phí y tế người dân tự chi trả vẫn ở mức khoảng 40% tổng chi tiêu y tế. Trong khi đó, bảo hiểm sức khỏe tư nhân mới tiếp cận khoảng 1/10 dân số, chủ yếu tập trung ở nhóm người đi làm và có thu nhập khá hơn.

Điều này đặt ra một câu hỏi khác cho thị trường: Làm thế nào để hình thành thêm một lớp tài chính y tế có khả năng tiếp nối bảo hiểm y tế xã hội, thay vì tạo ra một hệ thống song song?

Theo ông Pranav Seth, câu trả lời cần bắt đầu từ việc nhìn nhận đúng vai trò của từng lớp bảo vệ. "BHYT vẫn luôn là trụ cột cốt lõi, nhưng thị trường rất cần các giải pháp BHYT bổ sung để gánh vác phần chi phí còn lại, giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính thực chất", ông cho biết.

Cách tiếp cận này cũng thay đổi cách nhìn về bảo hiểm y tế bổ sung. Thay vì được xem như một sản phẩm độc lập, lớp bảo vệ này được đặt trong mối quan hệ tiếp nối với BHYT xã hội: BHYT là nền tảng, còn bảo hiểm bổ sung xử lý những phần chi phí nằm ngoài phạm vi chi trả.

Đây cũng là logic Techcom Insurance sử dụng khi phát triển Song An, sản phẩm bảo hiểm y tế bổ sung ra mắt ngày 15/7/2026. Song An được thiết kế dựa trên BHYT xã hội, hướng tới các khoản chi phí còn lại sau khi BHYT thực hiện chi trả.

Khi giá trị của bảo hiểm nằm ở cả hành trình trải nghiệm

Là sản phẩm sinh ra từ nhu cầu thực tế, điểm đáng chú ý của Song An nằm ở cách sản phẩm được đặt trong toàn bộ hành trình chăm sóc sức khỏe. Với mức phí từ dưới 500.000 đồng/năm, sản phẩm có tổng hạn mức bảo vệ tối đa 2,1 tỷ đồng, hỗ trợ tới 100% chi phí khám điều trị, 50% chi phí thuốc và danh mục bảo vệ áp dụng cho 160 bệnh hiểm nghèo bao gồm cả bệnh ung thư giai đoạn sớm, bệnh thông thường và tai nạn. Quy trình đăng ký được thực hiện trực tuyến, trong khi doanh nghiệp cũng hướng tới việc đơn giản hóa thanh toán và bồi thường.

Những đặc điểm này cho thấy một hướng tiếp cận khác của bảo hiểm không chỉ gói gọn trong một hợp đồng bảo hiểm mà nằm ở toàn bộ trải nghiệm y tế thực tế, từ cách tiếp cận dịch vụ, quá trình điều trị, bảo lãnh viện phí đến thủ tục thanh toán sau đó.

Đặc biệt, thông qua việc lắng nghe phản hồi khách hàng, tương tác với nhà cung cấp, theo dõi vận hành bồi thường rồi tiếp tục cải tiến sản phẩm và chính sách, Song An còn trở thành "nền tảng học hỏi thực tiễn" của doanh nghiệp.

Ông Pranav Seth nhấn mạnh: "Trong những năm tới, chúng tôi muốn mở rộng câu chuyện đó sang lĩnh vực y tế và sức khỏe, với góc nhìn tập trung vào việc giải quyết các vấn đề của khách hàng, chứ không phải chỉ bán bảo hiểm cho xong."

Từ một sản phẩm đến bài toán kết nối toàn hệ thống

Từ thực tiễn triển khai, Techcom Insurance cho rằng hành trình của một người bệnh không bắt đầu và kết thúc ngay tại thời điểm yêu cầu bồi thường. Hành trình này đi từ chăm sóc dự phòng, khám bệnh, chuyển tuyến, điều trị, thanh toán, bảo lãnh viện phí đến xử lý quyền lợi sau điều trị, liên quan đến nhiều chủ thể từ người bệnh, bệnh viện, doanh nghiệp bảo hiểm đến cơ quan quản lý. Nếu mỗi khâu vận hành theo một hệ thống riêng, trải nghiệm của người bệnh khó có thể liền mạch.

Từ góc nhìn đó, ông Pranav Seth đưa ra khung hợp tác 5 trụ cột A-N-T-Â-M. Thay vì xem đây là một danh sách các đề xuất độc lập, 5 trụ cột thực chất cùng trả lời một câu hỏi: Điều gì cần được kết nối để các lớp bảo vệ có thể vận hành hiệu quả hơn?

Nếu An sinh đa tầng (A) giúp xác định rõ vai trò giữa BHYT xã hội và BHYT bổ sung, thì Niềm tin & Tiếp cận (N) giải quyết bài toán đưa các giải pháp đến gần hơn với người dân. Khi đã tiếp cận, Trải nghiệm (T) liền mạch trở thành yếu tố quyết định cách người bệnh sử dụng quyền lợi.

Để trải nghiệm đó vận hành trên nền tảng số, dữ liệu lại trở thành mắt xích không thể thiếu. An toàn & Liên thông (Â) dữ liệu đặt nền móng cho việc kết nối định danh, mã bệnh và hồ sơ điện tử trên cơ sở đồng thuận và bảo mật. Cuối cùng, Minh bạch (M) chi trả gắn với chất lượng hướng tới sự phối hợp rõ ràng hơn giữa doanh nghiệp bảo hiểm và cơ sở y tế về chi phí và lộ trình điều trị.

Đây cũng là lý do ông Pranav Seth nhấn mạnh vai trò của hợp tác công - tư. Theo ông, ngành bảo hiểm tư nhân có thể tham gia cùng các cơ quan và doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, thử nghiệm và hoàn thiện các mô hình mới. "Sự chuyển mình của ngành y tế đòi hỏi những bước tiến cụ thể về chính sách cùng sự hợp tác đa bên. Khung 5 trụ cột chính là nền tảng để chúng ta cùng xây dựng niềm tin, tối ưu hóa nguồn lực và mang lại giá trị thực sự cho người bệnh", Chủ tịch HĐQT Techcom Insurance chia sẻ.

Những thảo luận tại Hội nghị Khoa học năm 2026 cho thấy, việc đổi mới tài chính y tế và đa dạng hóa nguồn lực từ ngân sách đang là yêu cầu cấp thiết để giảm bớt gánh nặng chi phí y tế tự trả của người dân. Trong bức tranh toàn cảnh đó, BHYT bổ sung không chỉ đơn thuần là câu chuyện mở rộng một thị trường hay thêm một sản phẩm bảo hiểm mới. Tiềm năng thực sự của giải pháp này nằm ở khả năng kết nối linh hoạt với BHYT xã hội, trở thành một phần thiết yếu trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Như ông Pranav Seth khẳng định, việc chủ động ứng dụng dữ liệu thực tế và thúc đẩy khung hợp tác 5 trụ cột đa bên sẽ là một chìa khóa quan trọng góp phần tháo gỡ các nút thắt hiện tại. Đây chính là bước đi thực chất để mang lại trải nghiệm y tế thuận tiện, minh bạch và nâng cao chất lượng bảo vệ sức khỏe cho người dân trong giai đoạn phát triển mới.