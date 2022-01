Khi ai cũng bàn chuyện làm giàu từ chứng khoán, bất động sản Shark Phi lại chia sẻ về 3 khoản đầu tư giảm thiểu thất bại nhất với người trẻ

Từng xuất hiện trong chương trình Shark Tank, cái tên Trương Lý Hoàng Phi không còn xa lạ trong giới startup Việt. Chị hiện là Chủ tịch kiêm CEO Công ty xúc tiến đầu tư và hỗ trợ Doanh nghiệp IBP.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Shark Phi đã nêu lên quan điểm và phân tích về đầu tư theo tình hình hiện tại. Theo đó, nữ CEO cũng đưa ra lời khuyên đến các bạn trẻ để giảm thiểu rủi ro, thất bại.

Shark Trương Lý Hoàng Phi đã viết:

"Đầu tư thông minh nhất là đầu tư vào chính bản thân mình

Cùng với trend "mang tiền về cho mẹ", mình đọc được rất nhiều bài viết về một thế hệ 9x, 10x làm giàu từ chứng khoán khiến mình choáng ngợp, từ 1 tỷ đồng Việt Nam lên 1 triệu đô la Mỹ trong vài tháng của năm 2021, năm mà phần rất lớn doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh.

Rồi bên cạnh đó, lại có rất nhiều "bí quyết" đầu tư mau sinh lợi, nhân 10, nhân 20 lợi nhuận dựa trên đất đai, coin... Tất cả khiến cho mình cảm giác, có lẽ đây là thời điểm mà các cuộc tổng tấn công "lùa gà" đang diễn ra trên mọi mặt trận.

Mình tin là ai trong chúng ta đều nghĩ về tiền bạc, về đầu tư và đều vui với các khoản đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, điều không may mắn là mọi kênh đầu tư đều có yếu tố rủi ro, nhiều hay ít.

Vậy đâu là dấu hiệu cảnh báo cho khoản đầu tư có nguy cơ thất bại cao?

1. Đầu tư vào các kênh bạn không có thông tin, mù mờ thông tin hoặc thiếu kiến thức về chúng.

2. "Quăng tiền" khi không có đủ thời gian để quản lý khoản đầu tư mà chúng ta tham gia (ở một hình thức phù hợp).

3. Những khoản đầu tư được "ca ngợi" mang lại những khoản lợi nhuận đến mức "điên rồ" (mà chính bạn cũng không thể hiểu tại sao).

Để giảm thiểu nguy cơ cho khoản đầu tư thất bại, với các bạn trẻ, theo mình các bạn nên bắt đầu với 3 bước:

1. Đầu tư vào chính mình: Mình muốn nói đến việc học. Các bạn nên tìm hiểu, có kiến thức về kênh, ngành, .."đối tượng" bạn muốn đầu tư. Học không bao giờ là đủ nhưng chính vì thế càng phải học liên tục.

2. Thực hiện các khoản đầu tư nhỏ: Bước này không đơn giản giúp bạn tự kiểm tra sự hiểu biết của mình mà cho bạn cảm nhận rõ hơn về cả "khẩu vị" và khả năng chịu đựng rủi ro của bạn.

3. Lấy chiến thắng nuôi chiến thắng: Nâng dần quy mô đầu tư lên khi bạn nhận thấy mình bắt đầu hiểu cuộc chơi phần nào và có một số nền tảng.

Mình không nghĩ mình thuộc trường phái an toàn quá, mình chỉ thuộc nhóm cố gắng "mở to mắt" khi đầu tư vì mình hay ví von việc đầu tư vào những thứ mình không biết cũng giống như việc "tự che mắt" khi ra đường, thậm chí có khi đó là "đường cao tốc". Do đó, mong các bạn trẻ tỉnh táo, "mở mắt", đừng để bị "lùa", bớt cả tin vào những trận "đánh nhanh" và "đại thắng" cũng nhanh...".