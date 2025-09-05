Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khi ẩm thực Việt "gây bão" trên truyền hình Hàn Quốc: Một món nhiều người e sợ nhưng sao Hàn lại thích mê

05-09-2025

Khi ẩm thực Việt "gây bão" trên truyền hình Hàn Quốc: Một món nhiều người e sợ nhưng sao Hàn lại thích mê

Không chỉ khiến bạn bè quốc tế tìm đến Việt Nam để thưởng thức, ẩm thực Việt còn nhiều lần "lên sóng" truyền hình Hàn Quốc, chinh phục cả dàn sao Kpop lẫn khán giả xứ kim chi bằng hương vị đậm đà, bất ngờ và đầy hấp dẫn.

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy người Hàn rất "khoái" ẩm thực Việt Nam, từ các idol Kpop hàng đầu đến các khán giả. Không chỉ say mê khi trực tiếp thưởng thức, mà ngay cả khi món ăn Việt xuất hiện trên truyền hình xứ sở kim chi, chúng cũng lập tức thu hút sự chú ý và khiến nhiều fan Việt không giấu nổi sự tự hào. Cùng điểm lại loạt món ăn đã từng "lên sóng" Hàn Quốc và được dàn sao quốc tế mê mẩn nhé!

Bánh đa cua Hải Phòng trên đài EBS 

Trong chương trình du lịch nổi tiếng World Theme Travel (EBS), món bánh đa cua bình dân của Hải Phòng đã được giới thiệu ấn tượng. Đoàn làm phim ghé một quán nhỏ không bảng hiệu, ghi lại toàn bộ quá trình làm ra một tô bánh đa cua. Khi nếm thử phần nước dùng ngọt thanh, đậm vị cua, khách mời người Hàn đã phải đứng hình vài giây vì bất ngờ trước hương vị thơm ngon của món ăn tưởng chừng giản dị.

Khi ẩm thực Việt "gây bão" trên truyền hình Hàn Quốc: Một món nhiều người e sợ nhưng sao Hàn lại thích mê- Ảnh 1.

Khi ẩm thực Việt "gây bão" trên truyền hình Hàn Quốc: Một món nhiều người e sợ nhưng sao Hàn lại thích mê- Ảnh 2.

Bún chả Hà Nội "chinh phục" bộ tứ mukbang Tasty Guys 

Tập 151 của Tasty Guys đã mang bún chả Hà Nội đến với khán giả Hàn Quốc. Tô bún đầy đủ bún tươi, thịt nướng, nước chấm, rau sống và nem rán khiến cả bốn thành viên háo hức. Chỉ sau vài miếng, nam diễn viên Moon Se Yoon đã khen bún chả hợp khẩu vị, còn "ông hoàng ăn ngon" Kim Joon Hyun không tiếc lời ngợi ca sợi bún mềm thơm mùi gạo, làm món ăn càng thêm hoàn hảo.

Khi ẩm thực Việt "gây bão" trên truyền hình Hàn Quốc: Một món nhiều người e sợ nhưng sao Hàn lại thích mê- Ảnh 3.

Khi ẩm thực Việt "gây bão" trên truyền hình Hàn Quốc: Một món nhiều người e sợ nhưng sao Hàn lại thích mê- Ảnh 4.

Bánh mì Việt Nam làm sao Hàn "mê mệt" 

Trong Battle Trip (KBS), hai diễn viên Jung Si Ah và Oh Hyun Kyung đã ghé tiệm Madam Khánh ở Hội An. Cả hai liên tục trầm trồ, thậm chí gọi thêm vài ổ bánh mì để ăn cho thoả thích. Ngoài ra, "anh hổ" Kim Jong Kook cũng từng tấm tắc khen ngợi bánh mì Việt trong một chuyến ghi hình tại TP.HCM.

Khi ẩm thực Việt "gây bão" trên truyền hình Hàn Quốc: Một món nhiều người e sợ nhưng sao Hàn lại thích mê- Ảnh 5.

Khi ẩm thực Việt "gây bão" trên truyền hình Hàn Quốc: Một món nhiều người e sợ nhưng sao Hàn lại thích mê- Ảnh 6.

Khi ẩm thực Việt "gây bão" trên truyền hình Hàn Quốc: Một món nhiều người e sợ nhưng sao Hàn lại thích mê- Ảnh 7.

Thịt chuột đồng Châu Đốc gây bất ngờ 

Trong một tập khác của World Theme Travel, nhân vật trải nghiệm Kwan Jung Oh đã cùng người dân Châu Đốc săn chuột đồng rồi thưởng thức. Dù cho món ăn này khiến nhiều người Việt phải e dè, thế nhưng món thịt chuột vàng ruộm, giòn thơm khiến sao nam xứ Hàn không ngớt lời khen, nhận xét là "ngon bất ngờ, dai vừa phải và rất thấm vị".

Khi ẩm thực Việt "gây bão" trên truyền hình Hàn Quốc: Một món nhiều người e sợ nhưng sao Hàn lại thích mê- Ảnh 8.

Khi ẩm thực Việt "gây bão" trên truyền hình Hàn Quốc: Một món nhiều người e sợ nhưng sao Hàn lại thích mê- Ảnh 9.

Hủ tiếu ghe Cần Thơ khiến đầu bếp Hàn Quốc say mê 

Ở chợ nổi Cái Răng, đầu bếp Jung Ho Kyun đã thử hủ tiếu được bán trên ghe - một hình ảnh rất đặc trưng miền Tây. Anh hào hứng "chén sạch" chỉ trong chốc lát và còn xin bí quyết nấu từ bà chủ ghe, khiến khán giả bật cười thích thú.

Khi ẩm thực Việt "gây bão" trên truyền hình Hàn Quốc: Một món nhiều người e sợ nhưng sao Hàn lại thích mê- Ảnh 10.

Khi ẩm thực Việt "gây bão" trên truyền hình Hàn Quốc: Một món nhiều người e sợ nhưng sao Hàn lại thích mê- Ảnh 11.

Từ bánh đa cua Hải Phòng, bún chả Hà Nội, bánh mì Hội An cho đến hủ tiếu miền Tây hay mì cay thách thức sao Hàn, mỗi lần xuất hiện trên truyền hình Hàn Quốc, ẩm thực Việt lại thêm một lần ghi dấu ấn mạnh mẽ. Đó không chỉ là niềm tự hào của người Việt, mà còn là minh chứng cho sức hấp dẫn của nền ẩm thực dân dã nhưng giàu bản sắc, đủ sức chinh phục bạn bè quốc tế.

Điểm đến là “thiên đường nhiệt đới” ở Trung Quốc hứa hẹn hút khách Việt với loạt trải nghiệm ấn tượng: Mua sắm miễn thuế, tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp

Theo Châu Anh

Đời sống và Pháp luật

