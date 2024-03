Khi công nghệ dữ liệu được mang vào "Trường tiểu học"

Nhà thi đấu Nguyễn Du với các "tour" trải nghiệm Online to Offline



Điểm độc đáo của sự kiện chính là các "tour" demo được tổ chức xuyên suốt, mô phỏng hành trình mua hàng và dòng chảy dữ liệu từ Online đến Offline. Hơn 20 "tour guide" liên tục hoạt động hết công suất để đưa các "đoàn tham quan" đi từ khu vực Online, được thiết kế thành các bối cảnh: phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, văn phòng làm việc - nơi khách hàng bắt gặp các quảng cáo online của nhãn hàng. Đoàn tham quan sẽ được dẫn dắt đến khu vực Offline gồm các quầy hàng, cửa hàng, tiệm tạp hóa, cửa hàng tiện lợi,… - nơi khách hàng trực tiếp phát sinh mua hàng.

Trong vai trò khách hàng, marketer tương tác với các "quảng cáo", đăng ký thông tin dễ dàng để nhận được các voucher thật. Với ngành FMCG, đó là việc đăng ký nhận hàng mẫu dùng thử (sample), với ngành bán lẻ hay F&B là nhận voucher trong các gói hàng từ "shipper".

Hoàn tất trải nghiệm tại khu vực Online, đoàn tham quan được "tour guide" hướng dẫn di chuyển qua khu vực Offline, nơi luôn trong tình trạng náo nhiệt bởi hàng trăm khách hàng đang sử dụng voucher tại cửa hàng bán lẻ CellphoneS, lấy hàng mẫu dùng thử tại cửa hàng mỹ phẩm (Dr. Sam) /cửa hàng tiện lợi (Tân Tân), thưởng thức bánh mì (Bánh Mì Ngon) /cafe (Let's Cafe) hay dùng thử bia Carlsberg tại quán nhậu.

Khách tham gia xong 1 tour từ 15-20 phút sẽ tiếp tục trải nghiệm tour tiếp theo.

Rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ được ghi lại từ các khách hàng chơi game trúng thưởng, đổi quà tại chỗ, và quan trọng hơn hết với các marketer đó chính là dữ liệu trong hành trình Online to Offline của khách hàng được trình diễn trực tiếp thông qua nền tảng PangoCDP.

Chị Mai Trần đến từ 1 nhãn hàng FMCG quốc tế, một khách đã trải nghiệm tới 3 tour FMCG, Gamification, F&B cho biết: "Chị thấy các demo rất ấn tượng và dễ hiểu, với những marketer như chị, công nghệ và dữ liệu tất nhiên là quan trọng nhưng phức tạp và khó áp dụng. Sau khi tham gia các tour demo trong vai trò khách hàng chị đã có thể hình dung rõ ràng và sẽ thử áp dụng trong các chiến dịch phát mẫu thử (sample) sắp tới. Điểm trừ có lẽ là ban tổ chức không lưu ý khách tham quan không nên mang giày cao gót, tham gia 3 tour gần 1 tiếng đau hết chân (cười)".

Không dừng lại ở các tour trải nghiệm, điểm nhấn thực sự của Triển lãm tương tác The Master Channel Season 5 chính là khu vực lớp học.

Khách tham quan khi check in sự kiện đều tỏ ra thích thú với cổng trường và lớp học được dựng lên ngay lối vào chính của triển lãm. Với dụng ý các kiến thức về công nghệ và dữ liệu sẽ được đơn giản hóa hết mức, "Trường Tiểu Học Pango" là nơi 12 chuyên gia là CEO, Director, Manager của các doanh nghiệp đầu ngành như Guardian, Circle K, Inn Saigon (Running Bean, Hagandazz, Snowee, Be An, …), CellphoneS, Couple TX, Dentsu X, Giftee, Creative Point, HypurX, Zalo Mini App, Zalo OA,… chia sẻ trong 4 buổi liên tục về các khía cạnh thiết kế trải nghiệm Online to Offline.

Chị Thục Lê, CEO Guardian Việt Nam chia sẻ về vai trò của The Master Channel trong "công cuộc" kết nối nhãn hàng mỹ phẩm với các chuỗi bán lẻ như Guardian.

Chị Thục Lê, CEO Guardian Việt Nam - không chia sẻ về bán lẻ mà là về FMCG - ngành hàng Mỹ phẩm. The Master Channel giúp kết nối các nhãn hàng mỹ phẩm với chuỗi bán lẻ để tạo ra trải nghiệm O2O tốt nhất cho khách hàng, đồng thời mang lại doanh số và dữ liệu.

Tiến sĩ Đinh Mộng Kha dẫn dắt lớp chuyên đề FMCG sáng ngày 22/3/2024

Tiến sĩ Đinh Mộng Kha - CEO VietGuys, người khởi xướng khái niệm "The Master Channel" cho biết: "Sau thành công của mùa 1 đến mùa 4 với hơn 3000 khách hàng tham gia, mùa 5 đã được Kha và team Pango lên ý tưởng từ 6 tháng trước đó. Với mục tiêu phải hay hơn, độc đáo hơn nhưng cũng phải thật đơn giản, mùa 5 đã vượt ra khỏi các định dạng event hay triển lãm thường thấy, tập trung chính vào trải nghiệm tương tác, làm cho marketer "thấy và chạm được vào dữ liệu".

Hơn một ngàn marketer đã lấp đầy sân vận động và 100% tham gia vào ít nhất 2 tour demo là minh chứng cho thành công của mùa 5 trong chuỗi sự kiện "Build and Warm The Master Channel", được tổ chức bởi PangoCDP, VietGuys và các đối tác đồng hành Giftee, Dentsu X, Zalo Mini App, Zalo OA, Creative Point, HypurX; các merchant partner: Carlsberg, CellphoneS, Tân Tân, Dr. Sam, Let's Cafe, Bánh Mì Ngon.

