Không phải lê hay táo, đây mới là loại quả "thần dược" bổ phổi, tốt xương khớp, từ mạng xã hội ra đường phố đều đang săn đón

Tháng 11 lành lạnh hanh hao đem đến những mẻ mắc kham già quả, rám vỏ, khi ăn hội tụ đủ vị chua, ngọt, chát, tạo nên đặc trưng khó cưỡng. Thỉnh thoảng trên đường đi, chúng ta sẽ bắt gặp những gian hàng bán thứ quả nho nhỏ, sắc màu xanh xanh, ăn không ngọt thơm như táo, lê nhưng lại có sức hút đặc biệt không thể cưỡng. Loại quả này chỉ xuất hiện vào một vài tháng ngắn ngủi cuối năm. Công dụng sức khỏe thì thậm chí còn bổ phổi hơn cả lê, táo nên càng không thể bỏ qua vào mùa đông.

Mắc kham - "Thần dược" bổ phổi, từ mạng xã hội ra đường phố đều được bán nhiều

Theo BS Đông y Nguyễn Hữu Trường (làm việc tại TP.HCM), trong Đông y, mắc kham hay còn gọi là me rừng có tính mát, tác dụng chữa cảm mạo phát sốt, ho, đau cổ họng, miệng khô khát. Y học cổ truyền sử dụng mắc kham trong các bài thuốc. Chúng được biết đến như một vị thuốc nhiều hơn là một loại quả ăn vặt. Trong quả chứa hàm lượng vitamin C rất cao. Không chỉ là món ăn vặt, chị em được hưởng lợi làm đẹp da, chống lão hóa không ngờ từ loại quả rừng này.

Y học cổ truyền Ấn Độ sử dụng toàn bộ cây, bao gồm quả, lá và hạt mắc kham để chữa bệnh. Người dân vùng cao nước ta thường muối mắc kham như ô mai để ngậm, giúp chữa ho rất tốt. Đây cũng là kinh nghiệm chữa bệnh từ lâu đời.

Giàu vitamin C, mắc kham được biết đến với đặc tính chống oxy hóa. Uống nước ép mắc kham vào buổi sáng có thể giúp hệ thống miễn dịch của bạn tăng cường đáng kể, chống lại nhiễm trùng và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Giàu vitamin C, vitamin A, chất xơ, canxi, phốt pho, sắt và các chất dinh dưỡng khác, mắc kham còn được mệnh danh là thực phẩm "làm ẩm phổi và giảm ho". Hạt mắc kham có tác dụng tiêu đờm, thông phổi, họng, hỗ trợ tiêu hóa.

Vào mùa khô, mọi người có xu hướng cảm thấy khó chịu do cổ họng khô. Ăn mắc kham có thể làm giảm bớt vấn đề này một cách hiệu quả và cung cấp đủ độ ẩm cho cổ họng.

Quả mắc kham giàu vitamin C, chiếm 600 - 800% giá trị vitamin C cần hàng ngày. Do đó nó đem đến nhiều tác dụng đối với hệ miễn dịch như giảm tổn thương tế bào và viêm nhiễm, đặc biệt là tình trạng viêm mãn tính có liên quan tới việc tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường type 2, bệnh tim hay các rối loạn tự miễn dịch.

Ăn mắc kham thường xuyên đem lại nhiều lợi ích sức khỏe

1. Giảm đau nhức xương khớp

Theo trang Health Shots, mắc kham chứa các đặc tính chống viêm, giúp giảm viêm trong cơ thể và làm giảm các triệu chứng của bệnh mãn tính. Dùng mắc kham thường xuyên có thể giảm đau khớp, sưng tấy khớp.

Vào những ngày nhiệt độ xuống sâu như hiện nay, đây chính là một trong những giải pháp hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp cực kỳ hiệu quả.

2. Hỗ trợ tiêu hóa

Nước ép mắc kham còn được biết đến với công dụng hỗ trợ tiêu hóa bằng cách kích thích tiết dịch dạ dày, cải thiện sự hấp thụ chất dinh dưỡng. Điều này có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa như khó tiêu, trào ngược axit dạ dày và táo bón.

3. Hỗ trợ giảm cân

Mắc kham rất giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu, ăn hoặc uống nước ép khi bụng đói có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Điều này có lợi cho việc giảm cân, quản lý cân nặng.

4. Hạ đường huyết

Đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh này, uống nước ép quả mắc kham có thể giúp hạ đường huyết cũng như cân bằng lượng đường trong máu.

5. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Được biết đến với công dụng làm giảm mức cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, dùng mắc kham thường xuyên rất tốt cho tim mạch. Chúng càng tốt hơn nữa vì giàu chất xơ, chất chống oxy hóa như polyphenol.

6. Giải độc cơ thể

Nếu bạn đang muốn detox cơ thể, uống nước ép quả mắc kham vào buổi sáng sẽ đem lại nhiều lợi ích. Chúng hoạt động như chất giải độc, loại bỏ độc tố, góp phần làm cho làn da sáng hơn, cải thiện mức năng lượng và sức khỏe tổng thể.

7. Làm đẹp da, chống lão hóa da

Hàm lượng vitamin C cao trong quả mắc kham có thể cải thiện sức khỏe làn da bằng cách thúc đẩy sản xuất collagen, bảo vệ làn da và chống lại tổn thương da do tia UV. Điều này giúp chị em có làn da khỏe mạnh và rạng rỡ, trẻ trung hơn.

8. Cải thiện sự phát triển của tóc

Mắc kham được biết đến với tác dụng thúc đẩy sức khỏe của tóc. Uống nước ép mắc kham giúp củng cố nang tóc, giảm rụng tóc và cải thiện chất lượng cũng như kết cấu tổng thể của tóc.

9. Tốt cho mắt

Ngoài vitamin C, mắc kham còn là nguồn cung cấp vitamin A rất tốt cho thị lực. Tiêu thụ thường xuyên sẽ giúp mắt khỏe hơn, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể do tuổi tác.

Ăn mắc kham cần lưu ý điều gì?

- Không ăn quá nhiều mắc kham vì có thể gặp các vấn đề tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn mửa...

- Phụ nữ mang thai, cho con bú nên hạn chế ăn mắc kham vì chưa có nghiên cứu ở nhóm đối tượng này.

- Mắc kham có thể gây dị ứng cho một số người. Nếu xuất hiện hiện tượng lạ sau ăn như nổi mẩn ngứa, phát ban... hãy liên hệ bác sĩ gấp.

- Dùng mắc kham khi đang sử dụng bất cứ loại thuốc nào đừng quên tham khảo ý kiến bác sĩ.

(Ảnh: TM)