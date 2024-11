Loại quả dân dã giàu vitamin C gấp 4 lần cam, có thể làm trắng da, ngừa ung thư và tiểu đường

Ổi là loại quả quen thuộc với người dân Việt Nam. Với giá bán chỉ khoảng 20.000 VNĐ/ kg, bất kỳ ai cũng có thể mua được loại quả này để thưởng thức hàng ngày. Thế nhưng, nhiều người lại chưa nắm được hết những công dụng của quả ổi đối với sức khỏe của bản thân.



Theo đó, trong ổi có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi như: Vitamin, chất khoáng, axit folic, chất xơ, ít chất béo bão hòa, cholesterol cũng như muối natri,... Trong đó, hàm lượng vitamin C của ổi được cho là dồi dào hàng đầutrong những loại hoa quả. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100g ổi có chứa 228mg vitamin C, nhiều gấp 4 lần so với cam.

Cũng nhờ lượng dinh dưỡng dồi dào như vậy, mà quả ổi mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể con người. Dưới đây là những công dụng của loại quả này mà bạn nên biết:

Ngăn ngừa ung thư

Ổi được xếp vào danh sách những loại quả có thể ngăn ngừa ung thư. Lý do là vì trong ổi có chứa nhiều hợp chất chống lại quá trình hình thành khối u như: Quercetin, lycopene, vitamin C và các polyphenol khác nhau. Những chất này hoạt động như những chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do sinh ra trong cơ thể có thể gây ra sự phát triển ung thư.

Một số nghiên cứu đã chứng minh được khả năng ngăn ngừa các loại ung thư như: Vú, tuyến tiền liệt, ruột kết và da của quả ổi.

Làm sáng da, chống lão hóa

Công dụng tiếp theo của quả ổi có thể khiến nhiều chị em bất ngờ và muốn mua ngay về sử dụng. Đó chính là làm sáng da và chống lão hóa.

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra, trong ổi có chứa đến 81% là nước. Do vậy, nó sẽ có vai trò cấp ẩm, giúp da luôn mịn màng, tươi trẻ. Chưa hết, lượng vitamin C, A dồi dào kết hợp với các chất chống oxy hóa như carotene, lycopene sẽ giúp làn da trắng sáng hơn trông thấy. Chưa kể, chúng còn giúp làn da ngăn chặn quá trình lão hóa và sự xuất hiện của các nếp nhăn, nám, sạm. Chính vì vậy, để phát huy tốt lợi ích với làn da, các chị em nên ăn ổi thường xuyên hơn.

Tốt cho người tiểu đường

Theo một nghiên cứu của trường đại học Allahabad Ấn Độ, lá ổi và quả ổi có công dụng làm giảm lượng đường glucose trong máu. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên mọi người không nên ăn cả vỏ ổi vì nó có tác dụng không tốt với lượng đường trong máu.

Ngoài ra, ổi cũng giúp tăng cường miễn dịch và ngăn ngừa hiệu quả các biến chứng nhiễm trùng do tiểu đường. Chất xơ trong ổi sẽ làm chậm quá trình hấp thu đường, giúp giảm lượng đường trong máu sau ăn.

Tốt cho tim

Một bài báo trên “Tạp chí Tăng huyết áp ở người” đã chỉ ra rằng ăn nhiều ổi có thể cải thiện phản ứng kali và natri trong cơ thể của bạn.

Bên cạnh đó, ổi cũng giúp làm giảm mức cholesterol xấu và chất béo trung tính. Chúng là những nguyên nhân hàng đầu gây ra sự phát triển của bệnh tim, đồng thời làm tăng mức HDL hoặc cholesterol có thể chấp nhận được, từ đó giúp giảm thiểu các biến chứng do xơ vữa động mạch gây ra, các bệnh lý tim mạch ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe.

Hỗ trợ giảm cân

Hàm lượng chất xơ, vitamin và protein trong ổi rất nhiều. Do đó, con người có thể ăn thường xuyên mà không lo tăng cân, ngược lại còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Lý do một phần là vì ổi không chứa cholesterol và rất ít carbohydrates nên có thể mang đến cho người cảm giác no, giúp hạn chế việc ăn vặt.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mặc dù tốt cho sức khỏe, nhưng mỗi người trưởng thành chỉ nên ăn 1-2 quả ổi/ ngày. Việc ăn ổi quá nhiều có thể gây nặng bụng, khó tiêu. Ngoài ra, có 4 đối tượng không nên ăn ổi, bao gồm: Người bị đái tháo đường, người bị táo bón, người mắc bệnh dạ dày và người bị suy nhược.

