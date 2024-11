Khi mua chọn cam thế nào sẽ ngon hơn: Hóa ra lâu nay nhiều người vẫn đang lựa sai

Vào thời điểm cuối thu đầu đông, cam trở thành loại trái cây phổ biến trên thị trường. Chúng không chỉ có màu sắc bắt mắt, kích thích vị giác mà còn giàu vitamin C, cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể.

Loại quả này có lợi cho hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc cảm lạnh, cúm. Các chất chống oxy hóa trong cam bảo vệ cơ thể khỏi gốc tự do, giúp phòng chống bệnh mãn tính. Cam cũng cung cấp kali, giúp điều hòa huyết áp và chất xơ tốt cho tiêu hóa…

Tuy nhiên, nếu không biết cách lựa chọn, bạn có thể mua phải cam vỏ dày, vị chua, ảnh hưởng đến trải nghiệm thưởng thức. Vậy làm thế nào để chọn được cam ngon? Sau đây là một vài mẹo nhỏ giúp bạn chọn được những quả cam vỏ mỏng, mọng nước, ngọt lịm.

1. Nhìn phần đáy

Khi cầm quả cam trên tay, hãy quan sát phần đáy. Bạn sẽ thấy một chấm tròn, đó là núm quả. Núm quả có kích thước to nhỏ khác nhau. Khi mua, nên ưu tiên chọn những quả cam có núm quả to hơn, thường được gọi là "cam cái". Loại cam này thường chín hơn, tích lũy nhiều đường nên vị ngọt hơn. Ngược lại, những quả cam có núm nhỏ, hay còn gọi là "cam đực", thường có vị chua hơn. Vì vậy, khi mua cam, hãy nhớ kiểm tra phần đáy của quả.

Hình minh họa. Ảnh: Sohu

2. Quan sát độ bóng của vỏ

Nhiều người khi mua cam thường chọn quả to, nghĩ rằng cam to sẽ ngọt hơn. Tuy nhiên, kích thước không phải là yếu tố duy nhất quyết định độ ngọt của cam. Điều quan trọng hơn là quan sát độ bóng của vỏ cam. Cam ngon thường có vỏ nhẵn bóng, màu sắc tươi sáng, vàng cam hoặc đỏ cam.

Những quả cam này đã hấp thụ đủ ánh sáng và dưỡng chất trong quá trình sinh trưởng, nên vị ngọt và mọng nước. Nếu vỏ cam có đốm, vết xước hoặc màu sắc không đều, chứng tỏ phần thịt bên trong không được đầy đặn và ít nước. Ngoài ra, những quả cam vỏ sần sùi thường có vỏ dày, ăn không ngon và không kinh tế. Thêm vào đó, nếu vỏ cam không bóng, nhăn nheo, chứng tỏ cam đã được hái từ lâu, không còn tươi, bạn cũng không nên mua.

3. Cân trọng lượng

Cầm hai quả cam có kích thước tương đương, sau đó cân thử để so sánh trọng lượng. Thông thường, quả cam nặng hơn sẽ chứa nhiều nước hơn và có vị ngọt hơn. Điều này là do cam mọng nước sẽ có thịt quả đầy đặn hơn, do đó trọng lượng tổng thể cũng nặng hơn. Ngược lại, nếu cầm trên tay thấy nhẹ, chứng tỏ cam đã mất nước, ăn sẽ bị khô.

4. Ấn vỏ cam

Khi mua cam, bạn cũng có thể ấn nhẹ vỏ cam. Cam ngon khi bóp sẽ có độ đàn hồi nhất định, có thể cảm nhận được các múi cam bên trong căng mọng. Nếu cam bóp thấy cứng, nghĩa là chưa phát triển đầy đủ, chưa chín hẳn, ăn sẽ bị chua. Nếu bóp thấy mềm nhũn hoặc bị lõm, cũng không nên mua. Những quả cam này hoặc là đã chín quá, hoặc là để quá lâu, không còn tươi, phần thịt bên trong hoặc là đã mất nước, hoặc là đã bị hỏng.

Hình minh họa. Ảnh: Sohu

5. Quan sát phần cuống

Cuống là phần nối quả cam với cành cây, cũng là một chi tiết cần lưu ý khi chọn cam. Có những quả cam cuống lồi lên, có quả thì phẳng hoặc hơi lõm xuống. Khi chọn, nên chọn những quả cam có cuống phẳng hoặc hơi lõm, những quả này thường vỏ mỏng, thịt dày và ngọt hơn. Còn những quả cam có cuống lồi lên thường có vỏ dày, vị chua, không nên mua.

Lưu ý

Khi mua và ăn cam, bạn cần lưu ý một số điểm sau đây:

Bảo quản: Cam nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng nếu bạn dự định ăn chúng trong vòng một tuần. Để kéo dài thời gian bảo quản, bạn có thể cất chúng trong ngăn mát của tủ lạnh.

Rửa sạch: Ngay cả khi bạn chỉ ăn phần ruột, cần phải rửa sạch vỏ cam dưới vòi nước để loại bỏ bất kỳ chất ô nhiễm hoặc vi khuẩn nào có thể lây lan từ vỏ sang thịt quả khi cắt hoặc bóc.

Ăn đúng cách: Ăn cam cùng với phần màng trắng xung quanh múi cam sẽ giúp bạn hấp thụ nhiều chất xơ hơn. Chất xơ là một phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh. Mặc dù cam rất có lợi cho sức khỏe, nhưng ăn quá nhiều cam trong một thời gian ngắn có thể gây ra vấn đề với tiêu hóa do hàm lượng acid cao.