Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khi nào miền Bắc có mưa to nhiều ngày liên tiếp, chấm dứt nắng nóng?

11-08-2025 - 18:20 PM | Xã hội

Dự báo, sau 2 ngày nữa, miền Bắc sẽ đón đợt mưa dông kéo dài cả tuần (tập trung vào chiều tối và đêm), nắng nóng dịu dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (11/8), ở đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng.

Hình thái thời tiết này còn kéo dài thêm 2 ngày nữa.

Dự báo, khoảng từ ngày 13-19/8, miền Bắc khả năng sẽ đón đợt mưa dông diện rộng (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng), nắng nóng tại các khu vực trên dịu dần.

Khi nào miền Bắc có mưa to nhiều ngày liên tiếp, chấm dứt nắng nóng?- Ảnh 1.

Miền Bắc sắp có mưa dông kéo dài cả tuần, nắng nóng dịu dần (Ảnh: CAND).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/8

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ  đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế t ối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ  có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tạm giữ hình sự Nguyễn Viết Đông

Tạm giữ hình sự Nguyễn Viết Đông Nổi bật

Tạm giữ hình sự Võ Văn Nhật Quang

Tạm giữ hình sự Võ Văn Nhật Quang Nổi bật

"Bà trùm" Vũ Thị Hường cầm đầu đường dây sản xuất thực phẩm giả thu 100 tỷ đồng, tiêu thụ 1.000 tấn thịt

"Bà trùm" Vũ Thị Hường cầm đầu đường dây sản xuất thực phẩm giả thu 100 tỷ đồng, tiêu thụ 1.000 tấn thịt

17:38 , 11/08/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 11-8: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau, Huế, Hà Nội...

Kết quả xổ số hôm nay, 11-8: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau, Huế, Hà Nội...

17:16 , 11/08/2025
Nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam sắp mở 1 cửa xả lũ

Nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam sắp mở 1 cửa xả lũ

16:56 , 11/08/2025
CLIP: Hiện trường vụ tai nạn lao động khi thi công đường cao tốc khiến 2 người tử vong

CLIP: Hiện trường vụ tai nạn lao động khi thi công đường cao tốc khiến 2 người tử vong

16:55 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên