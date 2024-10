Khi nào miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rét dồn dập, nhiệt độ giảm sâu?

Trao đổi với VOV.VN về tình hình thời tiết, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) nhận định: "Từ đêm 19/10 miền Bắc đón không khí lạnh lệch Đông nên nhiệt độ giảm nhưng không đáng kể, có thể chỉ gây mưa rào và dông ở vùng núi và một số nơi ở đồng bằng. Đợt thứ hai tăng cường từ ngày 22-23/10 sẽ mạnh hơn và gây mưa dông, nền nhiệt giảm hơn, trời chuyển lạnh về đêm và sáng".

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia)

Ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý: "Từ sau 23/10, không khí lạnh bắt đầu gây lạnh về đêm và sáng sớm. Dự báo không khí lạnh sẽ gia tăng cường độ và tần suất từ tháng 11/2024. Khả năng đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa Đông năm nay sẽ rơi vào nửa cuối tháng 12/2024. Từ thời điểm này trở đi, không khí lạnh mạnh hoạt động dồn dập. Các đợt rét đậm rét hại sẽ tập trung từ nửa cuối tháng 12 đến tháng 2 năm 2025".

Theo chuyên gia, vào năm 2023, các đợt rét đậm rét hại xuất hiện muộn, được xem là năm có mùa đông ấm. Giai đoạn cuối tháng 11, thậm chí sang tháng 12/2023, miền Bắc vẫn nắng hanh với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 30 độ C.

Khả năng mùa đông năm 2024 sẽ rét hơn so với mùa đông năm 2023 và dự báo miền Bắc có nhiều ngày rét đậm rét hại hơn: "Thời tiết mùa đông năm nay dự báo sẽ lạnh khô vào nửa đầu mùa và lạnh ẩm vào cuối mùa. Điều này cũng phù hợp với quy luật khí hậu", ông Nguyễn Văn Hưởng chia sẻ.

Theo chuyên gia thời tiết, hiện nay miền Bắc sẽ tiếp tục xuất hiện không khí lạnh tăng cường nhẹ. Đến cuối tháng 10 mới lạnh về đêm và sáng. Khả năng đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa Đông năm nay sẽ xuất hiện vào nửa cuối tháng 12.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 19/10, khu vực Hà Nội có mưa, nhiệt độ cao nhất 31 độ C, thấp nhất 25 độ C; đến 22/10, nhiệt độ cao nhất giảm còn 29 độ C, thấp nhất giảm dần từ 25 độ C, sau xuống 21 độ C vào các ngày 24-25/10.

Đợt lạnh này ở Lạng Sơn, nền nhiệt xuống thấp nhất 19 độ C. Điểm cao trên 1.500m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất đợt xuống 14 độ, ban ngày 20 độ. Ngoài ra, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ đêm 19-22/10 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ ngày 19/10 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Từ đêm 20-22/10, tại khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung vào đêm và sáng sớm). Từ đêm 22/10, đêm và sáng trời lạnh. Tại Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ: từ đêm 20-21/10 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 21-24/10 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rât to.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.