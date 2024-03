Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc mưa rét nhiều ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 3 ngày qua, miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ trung bình. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này phổ biến từ 15 - 18 độ C, vùng núi từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16 - 19 độ C.

Dự báo, từ đêm nay 10 đến ngày 11/3, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường, trời rét kèm theo mưa nhỏ rải rác.

Khu vực Đông Bắc Bộ dự báo mưa kéo dài đến khoảng ngày 17/3, trời rét đến 11/3, sau đó rét về đêm và sáng.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội khoảng 17 - 19 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ dự báo mưa kéo dài thêm 1 tuần nữa. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Theo cơ quan khí tượng, trong tháng 3, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C, riêng một số nơi ở Tây Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ cao hơn từ 1 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong thời kỳ này, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta, tập trung nhiều hơn trong thời kỳ nửa đầu tháng; phía đông Bắc bộ vẫn có khả năng xảy ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong 7 ngày tới

Khu vực Bắc Bộ

Từ ngày 10-11/3: có mưa, mưa nhỏ. Trời rét.

Từ đêm 11-12/3: có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng; riêng vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét.

Từ ngày 13-15/3: phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng; phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời lạnh.

Mực nước thượng lưu các sông khu vực Bắc Bộ biến đổi chậm, mực nước hạ lưu ảnh hưởng của thủy triều.

Khu vực Trung Bộ

Phía Bắc (Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế): Từ ngày 10-11/3: đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Bắc trời rét. Từ ngày 12-15/3: có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng.

Phía Nam (Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận): Từ ngày 10-15/3: ít mưa, ngày nắng; riêng phía Bắc ngày 11-12/3 có mưa rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 10-15/3: ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng khu vực miền Đông của Nam Bộ có nắng nóng diện rộng.