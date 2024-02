Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm mạnh

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng chiều tối và đêm 22/2, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ ngày 23/2, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17-20 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ, giảm từ 6-8 độ so với ngày trước đó.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 22-24/2, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 23-24/2, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Màu tím nhạt biểu thị không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc. Ảnh: NCHMF

Trang Accuweather của Mỹ dự báo thời tiết Hà Nội ngày 22/1 duy trì ở mức 22-30 độ C, sau đó giảm dần xuống 17-23 độ vào cuối tuần. Lạnh nhất là thứ 3 tuần tới, khoảng 17-19 độ C. Các tỉnh miền núi phía Bắc cuối tuần giảm còn 11-12 độ C.

Nhận định xa hơn về hình thái thời tiết trong tháng 3, chuyên gia khí tượng cho biết, rét đậm, rét hại sẽ xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía Bắc. Ngoài ra, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.