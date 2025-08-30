Khi người trẻ kể chuyện "Việt Nam Độc Lập"

Những năm gần đây, xu hướng tiêu dùng của giới trẻ Việt đã có nhiều thay đổi. Họ không chỉ tìm kiếm những sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày, mà hơn hết còn mong muốn những sản phẩm đó mang ý nghĩa tinh thần và bản sắc Việt.

Đó cũng là lý do Arty Cup Việt Nam Độc Lập – sản phẩm phiên bản giới hạn của thương hiệu JADIFY nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của giới trẻ chỉ trong chưa đầy 2 tuần ra mắt. Không đơn thuần là một vật dụng tiện ích, Arty Cup Việt Nam Độc Lập là câu chuyện của văn hóa và lịch sử được kể lại bằng ngôn ngữ của thị giác và trải nghiệm cá nhân.

Khi sản phẩm cá nhân kể câu chuyện dân tộc

Bên lề những sự kiện trọng đại của đất nước, khi người trẻ là thế hệ dẫn dắt xu hướng, thành công một sản phẩm khi ra mắt không chỉ nằm ở chất lượng, mà còn ở khả năng kết nối cảm xúc. Điều đó lý giải vì sao chỉ một chiếc ly giữ nhiệt cũng có thể trở thành tâm điểm chú ý trong dịp Quốc khánh 2/9.

Với sư mệnh "người kể chuyện văn hóa", JADIFY đã biến Arty Cup "Việt Nam Độc Lập" trở thành một "đại sứ kể chuyện". Để mỗi lần cầm ly trên tay, người dùng như được bắt đầu chuyến hành trình về nguồn trong những dấu mốc hào hùng của dân tộc.

Khi thiết kế trở thành "ngôn ngữ" của lịch sử

JADIFY đã chọn cách kể câu chuyện "Việt Nam Độc Lập" qua những chi tiết mang tính biểu tượng và chất chứa cảm xúc. Đó là lễ đài tại Quảng trường Ba Đình – nơi vang lên bản Tuyên ngôn Độc lập đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là hoa sen – biểu tượng văn hóa trường tồn chứa đựng tâm hồn dân tộc, biểu tượng của sự gắn bó quê hương, gợi nhắc hình ảnh làng Sen quê Bác.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên JADIFY đưa sắc đỏ hào hùng cùng hiệu ứng kim tuyến lấp lánh vào một sản phẩm. Đây không chỉ là hình ảnh ẩn dụ về hào khí Việt Nam, mà còn cho thấy nỗ lực của một thương hiệu Việt trong việc đưa yếu tố nghệ thuật và thẩm mỹ vào các sản phẩm tiện ích như ly, cốc, bình giữ nhiệt.

JADIFY – Tâm huyết của một thương hiệu Việt

Để có được một Arty Cup "Việt Nam Độc Lập" như hôm nay, JADIFY đã đầu tư không ít thời gian và tâm sức. Theo chia sẻ từ những người sáng lập, mục tiêu của thương hiệu cho Arty Cup "Việt Nam Độc Lập" không chỉ là một sản phẩm để bán ra thị trường, mà còn là một biểu tượng văn hóa.

Đó là lý do việc lên ý tưởng được đội ngũ JADIFY "thai nghén" trong nhiều tháng, tham khảo cả nguồn tư liệu lịch sử lẫn xu hướng thẩm mỹ của giới trẻ. Quy trình sản xuất cũng được thực hiện dựa trên những tiêu chuẩn khắt khe để đảm bảo sản phẩm không chỉ mang giá trị sử dụng (giữ nhiệt tốt, an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường), mà chứa đựng cả giá trị thẩm mỹ và cảm xúc. Thông điệp truyền thông sản phẩm cũng vượt khỏi ranh giới của việc mua – tặng thông thường để trở thành một hoạt động lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Có thể thấy, JADIFY chính là minh chứng cho một thực tế: Những sản phẩm "made in Vietnam" hoàn toàn có thể kể câu chuyện Việt Nam một cách sáng tạo và đầy cảm hứng.

Quà tặng mang thông điệp mở ra xu hướng tiêu dùng mới

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc lựa chọn sản phẩm tiêu dùng giờ đây không còn chỉ dựa trên giá cả hay tính năng. Người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng quan tâm đến giá trị tinh thần đằng sau mỗi món đồ họ mua.

Một sản phẩm cá nhân gắn liền với câu chuyện lịch sử – văn hóa dân tộc có thể trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước trong thời đại mới. Một chiếc ly giữ nhiệt thân thiện với môi trường có thể trở thành đại diện cho một hệ giá trị.

JADIFY đã chạm đúng vào xu hướng này, và đưa Arty Cup "Việt Nam Độc Lập" trở thành nguồn cảm hứng cho một phong cách sống chậm và đầy chiều sâu.

Với Arty Cup Việt Nam Độc Lập, JADIFY không chỉ tạo ra một sản phẩm phiên bản giới hạn mà còn viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng những sản phẩm chất chứa tinh thần Việt Nam.

Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/jadify