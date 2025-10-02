Khi nhận được cuộc gọi từ 2 đầu số này, người dân hãy tắt máy ngay lập tức

Theo thông tin từ Bộ Công an, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện một số vụ cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn của các đối tượng là tạo các tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram…) với ảnh đại diện là các cô gái trẻ đẹp, ăn mặc khiêu gợi.

Các đối tượng “livestream khiêu dâm” kêu gọi tải và cài đặt các ứng dụng livestream từ các nguồn chưa được kiểm chứng. Sau đó, các ứng dụng yêu cầu nạn nhân sử dụng thông tin cá nhân, số điện thoại đăng ký làm thành viên để được xem trọn video khiêu dâm mà các đối tượng cung cấp.

Điều đáng quan tâm nhất là các ứng dụng này yêu cầu cấp quyền truy cập vào điện thoại và danh bạ của điện thoại gây nguy cơ lộ, lọt thông tin người dùng.

Ảnh bị cắt, ghép vào các hình ảnh khiêu dâm dùng để tống tiền (Ảnh: Bộ Công an).

Vào tháng 7/2025, Công an xã Ngũ Lạc ghi nhận một vụ việc từ ông Đ (ngụ địa phương) về việc ông Đ và các bạn bè, đồng nghiệp thường xuyên bị các số điện thoại có đầu số 0248…, 0288… gọi đến thông báo ông Đ nợ tiền từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng và yêu cầu ông Đ trả nợ.

Ông Đ khẳng định mình không thiếu nợ ai và không thực hiện chuyển tiền cho các đối tượng. Các đối tượng đã sử dụng ảnh của ông Đ và bạn bè, đồng nghiệp chỉnh sửa, cắt ghép vào các ảnh khiêu dâm để gửi phát tán trong danh sách bạn bè của ông Đ nhằm ép ông Đ phải chuyển tiền cho các đối tượng.

Nguyên nhân của vụ việc trên là trước đó ông Đ có xem “livestream khiêu dâm” trên mạng xã hội Facebook và được các nhân viên nữ trong livestream kêu gọi tải, cài đặt các ứng dụng có tính năng xem livestream và đăng ký làm thành viên.

Các ứng dụng này yêu cầu cấp quyền truy cập vào bộ nhớ và danh bạ điện thoại. Từ đó, các đối tượng sẽ sử dụng những thông tin, tài liệu, số điện thoại vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó thường được sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tống tiền.

Để phòng ngừa đối với loại tội phạm này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân cảnh giác đề phòng với những lời mời kết bạn từ người lạ, không truy cập những đường dẫn do người lạ gửi khi chưa hiểu biết về công nghệ thông tin; không chia sẻ hình ảnh, video clip cá nhân quá nhiều, đặc biệt là những hình ảnh, video clip có nội dung nhạy cảm.

Khi vô tình trở thành nạn nhân, tuyệt đối không chuyển tiền ngay cho các đối tượng mà đến cơ quan Công an gần nhất trình báo để được hướng dẫn, tư vấn.