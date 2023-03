Khi Sơn Kim Land bán bất động sản cho giới siêu giàu, thì Sơn Kim Retail đang thu tiền lẻ từ bán cà phê take away 5 nghìn đồng/ly

Mới đây chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 đã tung ra hình ảnh ly cà phê take away trong cốc giấy với mức giá chỉ 5 nghìn đồng cà phê đen đá và 9 nghìn đồng cà phê sữa đá. Đây là mức giá khuyến mại áp dụng vào thứ 2 và thứ 3 hàng tuần, nhưng chỉ kéo dài từ 20/03 đến ngày 28/03.

Nếu không áp dụng ưu đãi này, cà phê đen và cà phê sữa của GS25 có nguyên giá lần lượt là 15 nghìn đồng và 20 nghìn đồng

GS25 là một thương hiệu cửa hàng tiện lợi của Tập đoàn GS Retail Hàn Quốc, được thành lập vào năm 1990. Chữ GS25 được viết tắt từ tên của tập đoàn GS Retail Hàn Quốc và con số 25 mang ý nghĩa 24 giờ + 1 giờ cho sự tận tâm phục vụ = 25.

Đến tháng 1/2019, GS25 đã trở thành thương hiệu cửa hàng tiện lợi số một với hệ thống 14.000 cửa hàng, thông tin theo giới thiệu trên website của công ty.

Đối tượng khách hàng mà cửa hàng tiện lợi GS25 hướng đến là giới trẻ, nhân viên văn phòng, những người bận rộn với công việc và cần những dịch vụ nhanh gọn và tiện lợi, do đó các sản phẩm nổi bật là nhóm thực phẩm chế biến sẵn như cơm hộp, mỳ, sanwich, đồ uống take away, trái cây, rau tươi,... ngoài ra có nhãn hàng riêng Youus - niềm tự hào của GS25. Youus gồm có các loại nước uống, bánh, kem và đồ ăn vặt khác với mức giá từ 22.000 đến 99.000 đồng.

Đầu năm 2018, GS25 ra mắt tại thị trường Việt Nam đánh dấu cho việc liên doanh thành công giữa tập đoàn GS Retail Hàn Quốc và tập đoàn Sơn Kim. GS25VN dự kiến sẽ mở hệ thống 2.000 cửa hàng trên toàn quốc trong 10 năm tới và sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Hiện nay, GS25 đã có mặt ở các tỉnh thành lớn: TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội và đang triển khai mô hình nhượng quyền.

Pháp nhân sở hữu hệ thống GS25 tại Việt Nam hiện nay là Công ty TNHH GS 25 Việt Nam. SG25 Việt Nam được thành lập vào tháng 10 năm 2017, vốn điều lệ ban đầu là 130 tỷ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn, hiện nay vốn điều lệ của công ty là 797 tỷ đồng.

Chủ sở hữu của TNHH GS 25 Việt Nam là Công ty TNHH liên doanh GS Retail Việt Nam. GS Retail Việt Nam có 70% vốn góp của CVS Holdings - một công ty con của CTCP Sơn Kim Retail và 30% vốn góp của GS Reatail Hàn Quốc.

Sơn Kim Group là một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực, gồm bất động sản (Sơn Kim Land), kinh doanh thương mại, dịch vụ, ăn uống, nhà hàng (Sơn Kim Retail), dược phẩm (Nanogen-Bio), thiết kế nội thất (Duy Quân), trà - cà phê (Golden Moutain), sản xuất hàng thời trang (VERA), bán hàng online, kênh truyền hình (GS.SHOP).

Trong hệ sinh thái của Sơn Kim, đáng chú ý là SonKim Land. Với mục tiêu độc đáo và khác biệt, SonKim Land chọn cho mình hướng đi riêng vào phân khúc "bất động sản hạng sang phiên bản giới hạn" (luxury boutique). Các dự án được phát triển bởi SonKim Land luôn đề cao thiết kế độc đáo, vị trí đắc địa và quy mô giới hạn.

Ngoài ra, SonKim Land còn kinh doanh trong mảng khách sạn, văn phòng.

Về mảng thời trang, Sơn Kim đang là doanh nghiệp kinh doanh nhượng quyền thời trang với các thương hiệu như Vera, Jockey, Dickies... Về mảng F&B, họ có vài nhà hàng cao cấp đồng thời nhượng quyền thương hiệu ẩm thực Nhật Watami.