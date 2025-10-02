Khi tài chính không còn là rào cản: Nhiều gia đình trẻ chọn vay tiêu dùng để đầu tư giáo dục

Gác nỗi lo tài chính, tự tin chinh phục hành trình mới

Chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học, Nguyễn Ngọc Minh – sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Anh tại TP.HCM – nhanh chóng nhận ra tầm quan trọng của việc trang bị thiết bị học tập phù hợp trong thời đại số. Một chiếc laptop không chỉ giúp Minh theo dõi các bài giảng trực tuyến mà còn hỗ trợ hiệu quả trong việc làm bài tập, nghiên cứu tài liệu và thực hiện dự án nhóm.

Tuy nhiên, như nhiều bạn trẻ, Minh còn nhiều hạn chế về tài chính. Thu nhập từ công việc làm thêm và số tiền tiết kiệm chưa đủ để Minh mua ngay một chiếc laptop. Thay vì trì hoãn, Minh và gia đình đã chủ động tìm các giải pháp tài chính phù hợp. Được bạn bè giới thiệu, Minh quyết định lựa chọn sản phẩm vay mua laptop trả góp của FE CREDIT tại cửa hàng điện máy gần nơi sinh sống.

Sau khi lựa chọn, Minh quyết định đầu tư một chiếc laoptop chất lượng để có thể sử dụng lâu dài."Gia đình mình trả trước 30%, phần còn lại thì trả góp theo tháng và mình có thể đi làm thêm để hỗ trợ gia đình chi trả khoản này", cô tân sinh viên cho hay. Thủ tục đơn giản, lãi suất phù hợp, Ngọc Minh còn được tham gia chương trình ưu đãi "Rinh điện máy chất, ưu đãi ngây ngất" do FE CREDIT triển khai nhân mùa tựu trường.

Nhờ khoản vay này, Minh đã chạm tay vào chiếc laptop mơ ước, hỗ trợ học tập và giúp Minh chủ động hơn trong việc phát triển bản thân. "Lần đầu được sở hữu một tài sản có trị giá lớn, mình rất vui. Ngoài laptop, mình và gia đình còn đang tìm hiểu thêm gói vay mua xe gắn máy trả góp của FE CREDIT. Đây cũng sẽ là phương tiện hỗ trợ mình bắt đầu hành trình mới tại TP.HCM thuận lợi hơn", Minh hào hứng.

Nhu cầu mua sắm trang thiết bị, dụng cụ học tập tăng cao trong dịp cao điểm mùa tựu trường. Ảnh: Phóng viên cung cấp.

Đầu tư hôm nay, trao cơ hội cho mai sau

Với chị Thu Nguyệt (41 tuổi) – mẹ của hai con đang học lớp 4 và lớp 10 – những áp lực tài chính cho con cái học hành mỗi mùa tựu trường không phải điều xa lạ. Ở độ tuổi phát triển toàn diện các con cần được đầu tư đúng lúc, đúng cách và điều đó đồng nghĩa với chi phí không nhỏ. Cô con gái út Thảo Linh vừa được tuyển vào lớp năng khiếu guitar của Nhà Thiếu nhi quận nên gia đình phải chuẩn bị khoản chi phí cho việc học và nhạc cụ chuyên dụng. Trong khi đó, con trai lớn bắt đầu bước vào cấp 3 với nhiều khoản phải chi: học phí tăng, tiền bán trú, bảo hiểm, đồng phục, sách vở... dồn dập cùng lúc.

Hai vợ chồng chị Nguyệt đều là công nhân, nuôi hai con ăn học nên thu nhập hàng tháng luôn phải "cân đo đong đếm" từng khoản. "Chỉ riêng đầu năm học, gia đình đã chi hơn 8 triệu đồng cho các khoản phí bắt buộc. Thật sự rất áp lực", chị chia sẻ.

Đỉnh điểm là khi chị cân nhắc đầu tư hơn 15 triệu đồng mua đàn guitar mới và đăng ký khóa học thêm ngoại ngữ cho hai con. Nếu chỉ dựa vào tích lũy, các con chị có thể bỏ lỡ cơ hội phát triển năng khiếu đúng thời điểm, điều mà chị không hề muốn. Để trang trải, chị Nga đã tìm hiểu chương trình "Dựng xây tương lai từ những ước mơ nhỏ" của FE CREDIT và chọn gói vay tiêu dùng. Theo chị, đây là sự lựa chọn đúng đắn để có nguồn tiền chủ động, kịp thời.

"Gói vay từ FE CREDIT giúp gia đình tôi xoay sở kịp nguồn tài chính mà không phải gánh quá nhiều áp lực cùng lúc. Quan trọng nhất là các con tôi vẫn được đăng ký các khóa học đúng tiến độ, không bị gián đoạn giữa chừng", chị Nguyệt chia sẻ.

Đặc biệt hơn, FE CREDIT đang triển khai chương trình ưu đãi "Tài chính về tay, đón tương lai cực hay" dành cho gói vay tiêu dùng cá nhân nên chị Nguyệt có thêm cơ hội tham gia quay số và trúng các quà tặng giá trị như xe máy Honda Vision, điện thoại Samsung Galaxy hay laptop."Tôi rất hài lòng. Dịp này, FE CREDIT còn có ưu đãi giảm lãi suất khá tốt, phù hợp với khả năng của gia đình tôi.", chị Nguyệt nói thêm.

Trong cuộc sống hiện đại, những quyết định tài chính thông minh, kịp thời hôm nay sẽ là nền tảng cho tương lai tươi sáng ngày mai. Câu chuyện của chị Thu Nguyệt hay Ngọc Minh là minh chứng rõ nét cho việc các giải pháp vay tiêu dùng không đơn thuần là công cụ tài chính mà còn là người bạn đồng hành tin cậy của các gia đình trong việc vun đắp, xây dựng tương lai cho con em mai sau.

