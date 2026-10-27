Khi trải nghiệm sinh viên gắn với thông điệp phát triển năng lực

Với chủ đề "Bừng sắc Đại Nam - Đánh thức năng lực, vững bước tương lai", sự kiện còn truyền tải thông điệp về hành trình phát triển bản thân, trải nghiệm thực tế và chuẩn bị năng lực cho tương lai của thế hệ K20.

Một đêm hội nhiều sắc màu của K20

Tối 22/10, Quảng trường Trung tâm Trường Đại học Đại Nam (DNU) trở thành điểm hội tụ của hàng nghìn sinh viên trong Đại nhạc hội chào tân sinh viên 2026.

Sân khấu 360 độ cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng tạo nên không gian biểu diễn sôi động. Sự xuất hiện của Emcee L, Dangrangto, Quân A.P, DJ Sao Bomb và MC Hype Minami mang đến nhiều màu sắc âm nhạc, thu hút sự hưởng ứng của khán giả.

Bên cạnh các nghệ sĩ khách mời, DNU CREW, Quán quân Let’s Dance cùng cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại Nam góp mặt trong những tiết mục biểu diễn. Màn diễu hành chào đón K20 với sự tham gia của các khối ngành đào tạo, phòng ban chức năng, sinh viên quốc tế, Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu cũng tạo nên hình ảnh một cộng đồng đa dạng, gắn kết.

Không chỉ là hoạt động chào đón tân sinh viên, chương trình còn mang đến cơ hội để các thế hệ trong trường giao lưu, chia sẻ trải nghiệm và cùng khởi đầu năm học mới.

"Bừng sắc" từ trải nghiệm đến năng lực

Điểm cốt lõi của chủ đề "Bừng sắc Đại Nam" nằm ở thông điệp mỗi sinh viên có một thế mạnh và hành trình phát triển riêng. Không phải tất cả đều cần tỏa sáng theo cùng một cách; điều quan trọng là có cơ hội khám phá khả năng, thử sức và từng bước khẳng định giá trị bản thân.

Tại Đại nhạc hội, TS. Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam, gửi lời nhắn đến tân sinh viên K20: "Đừng sợ thất bại, đừng ngại bắt đầu và cũng đừng cố trở thành bản sao của bất kỳ ai. Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình!".

Thông điệp ấy gắn với định hướng đào tạo mà Nhà trường theo đuổi: giúp sinh viên không chỉ tích lũy kiến thức mà còn phát triển kỹ năng, khả năng thích ứng và năng lực vận dụng vào thực tế.

Bên cạnh chương trình học, gần 40 câu lạc bộ thuộc các lĩnh vực chuyên môn, văn hóa, nghệ thuật và thể thao mở thêm không gian để sinh viên thử sức, rèn luyện kỹ năng và kết nối cộng đồng. Những trải nghiệm ngoài giảng đường góp phần giúp người học khám phá sở thích, phát triển thế mạnh và chuẩn bị tốt hơn cho hành trình trưởng thành.

Từ giảng đường đến hành trình nghề nghiệp

Thông điệp "Bừng sắc Đại Nam" được đặt trong định hướng "Giảng đường khai mở - Doanh nghiệp đồng hành - Công nghệ tăng tốc". Theo đó, quá trình học tập hướng tới sự kết nối giữa kiến thức chuyên môn, trải nghiệm thực tế và yêu cầu của môi trường nghề nghiệp.

Định hướng đào tạo theo chuẩn đầu ra (OBE) chú trọng những kiến thức, kỹ năng và năng lực sinh viên cần đạt được sau chương trình học. Khi được kết hợp với cơ hội tiếp cận doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ, định hướng này hướng đến việc giúp sinh viên chủ động hơn trong học tập, rèn luyện và chuẩn bị cho công việc tương lai.

Nhà trường cho biết 100% sinh viên được kết nối việc làm trước khi ra trường. Đây là một trong những nội dung hỗ trợ người học tiếp cận cơ hội nghề nghiệp, tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng và chuẩn bị cho giai đoạn chuyển tiếp từ giảng đường sang môi trường làm việc.

Cùng với triết lý "Năng lực thật - Vững cuộc đời", định hướng này nhấn mạnh vai trò của năng lực thực chất trong quá trình phát triển của sinh viên. Việc học không chỉ dừng ở tiếp nhận kiến thức mà còn cần được thể hiện qua khả năng vận dụng, giải quyết vấn đề và thích ứng với những yêu cầu mới.

Khởi đầu hành trình của K20

Một điểm nhấn giàu ý nghĩa của đại nhạc hội là nghi thức rước đuốc, truyền lửa, tượng trưng cho sự tiếp nối giữa các thế hệ sinh viên và niềm tin Nhà trường gửi gắm đến K20.

Nghi thức cũng gợi mở hành trình phía trước của tân sinh viên: từ những trải nghiệm đầu tiên đến quá trình học tập, rèn luyện và từng bước xác định con đường riêng. Với Đại học Đại Nam, tinh thần "Vì người học tận tâm" được đặt trong trách nhiệm tạo dựng môi trường để sinh viên phát huy năng lực và trưởng thành.

Khép lại trong không khí sôi động, "Bừng sắc Đại Nam - Đánh thức năng lực, vững bước tương lai" không chỉ là chủ đề của một đêm hội, mà còn là lời chào đón K20 bước vào chặng đường mới – nơi mỗi sinh viên được khuyến khích khám phá thế mạnh, chủ động học hỏi và chuẩn bị hành trang cho tương lai.