Ngôi trường 38 năm tuổi lần đầu tiên có học sinh vào Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia

Chiến thắng với 225 điểm tại trận Quý III Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã giúp Nguyễn Huy Quang Minh giành tấm vé vào chung kết năm, đồng thời tạo nên dấu mốc đặc biệt cho ngôi trường nam sinh đang theo học.

Sau 38 năm thành lập, Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên) lần đầu tiên có học sinh góp mặt trong trận chung kết, mở ra một chương mới trong hành trình chinh phục những sân chơi trí tuệ của thầy và trò nhà trường.

Ngôi trường ra đời từ hai nhóm học sinh chuyên Toán và chuyên Văn

Trường THPT chuyên Thái Bình chính thức được thành lập ngày 15/9/1988 theo quyết định của UBND tỉnh Thái Bình (cũ), trên cơ sở tập hợp hai nhóm học sinh chuyên Toán và chuyên Văn - Nga. Trước đó, các nhóm chuyên này đã được hình thành riêng lẻ, lần lượt vào năm 1968 và 1984.

Trong những ngày đầu hoạt động, trường có quy mô khá khiêm tốn với 24 thầy cô, 195 học sinh thuộc 8 lớp. Cơ sở vật chất khi ấy chỉ gồm hai dãy nhà nhỏ, vốn từng là nơi làm việc của Ban tuyển sinh tỉnh. Từ xuất phát điểm còn nhiều hạn chế, nhà trường từng bước xây dựng môi trường đào tạo chuyên sâu, chú trọng phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi trội.

Trường THPT chuyên Thái Bình được thành lập ngày 15/9/1988 theo quyết định của UBND tỉnh Thái Bình (cũ)

Năm 1993, trường tiếp nhận cơ sở cũ của Ban Cơ khí nông nghiệp tỉnh trên đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình (cũ), gắn bó với địa điểm này trong hơn hai thập kỷ. Đến năm 2015, trường chuyển đến cơ sở mới tại đường Phan Bá Vành, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên. Đây là tòa nhà 6 tầng được tiếp nhận từ Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Qua nhiều lần thay đổi địa điểm và mở rộng quy mô, trường hiện có khu ký túc xá riêng với khả năng tiếp nhận khoảng 300 học sinh lưu trú. Đội ngũ nhà trường gồm hơn 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên, cùng hơn 1.500 học sinh đang theo học tại 43 lớp.

Bảng thành tích với hơn 1.000 giải học sinh giỏi quốc gia

Trong 38 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT chuyên Thái Bình đã ghi dấu ấn bằng thành tích nổi bật tại các kỳ thi học sinh giỏi. Theo số liệu được cung cấp, nhà trường có hơn 1.000 lượt học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia cấp THPT và hơn 10 học sinh giành giải tại các kỳ thi quốc tế, khu vực.

Riêng giai đoạn 2020-2026, thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia của trường tiếp tục được duy trì. Số giải tăng từ 41 giải năm 2020 lên 57 giải trong kỳ thi năm học 2025-2026. Trước đó, năm học 2024-2025, trường có 51 học sinh đoạt giải, trong đó có một giải Nhất.

Ở đấu trường quốc tế, học sinh Vũ Xuân Trung từng hai năm liên tiếp giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế vào các năm 2015 và 2016. Năm 2024, Vũ Anh Duy tiếp tục ghi dấu ấn khi đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Âu. Những thành tích này góp phần khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường, đồng thời cho thấy sự hiện diện của học sinh chuyên Thái Bình tại các sân chơi trí tuệ lớn.

Khuôn viên khang trang hiện tại của trường

Không chỉ nổi bật ở các kỳ thi học sinh giỏi, trường còn duy trì kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong giai đoạn 2020-2025, 100% học sinh của trường đỗ tốt nghiệp. Nhiều năm liền, trường đứng đầu toàn tỉnh về điểm trung bình chung các môn thi, xét trong số 47 trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, Trường THPT chuyên Thái Bình từng được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1998 và Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2002. Đây là những dấu mốc ghi nhận chặng đường phát triển của ngôi trường chuyên có bề dày thành tích tại khu vực.

Lần đầu tiên ghi dấu ấn tại chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia

Sở hữu thành tích ấn tượng trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và tốt nghiệp THPT, song trước mùa giải năm nay, Trường THPT chuyên Thái Bình chưa từng có học sinh góp mặt trong trận chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia.

Điều đó đã thay đổi nhờ hành trình thi đấu của Nguyễn Huy Quang Minh tại Olympia năm thứ 26. Trước khi giành chiến thắng ở trận Quý III với 225 điểm, nam sinh đã lần lượt chinh phục vòng nguyệt quế ở cả cuộc thi Tuần và cuộc thi Tháng. Những kết quả liên tiếp này giúp Quang Minh trở thành đại diện của trường bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Nam sinh Nguyễn Huy Quang Minh mang cầu truyền hình Chung kết năm Olympia 26 về cho trường THPT chuyên Thái Bình

Tấm vé chung kết không chỉ đánh dấu thành quả của riêng nam sinh mà còn mở ra cột mốc mới trong lịch sử 38 năm của Trường THPT chuyên Thái Bình. Lần đầu tiên, ngôi trường có học sinh góp mặt trong trận chung kết năm, đưa tên tuổi nhà trường đến gần hơn với khán giả cả nước qua một trong những sân chơi kiến thức quen thuộc trên truyền hình.

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