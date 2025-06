Khi tỷ phú “chơi lớn”: Đào hầm gửi xe rộng gấp 2,5 lần sân bóng đá cho 169 căn nhà phố trên “đất vàng” quận Ba Đình

Vinhomes Gellery Giảng Võ có thiết kế 4 tầng hầm liên hoàn và tổng diện tích lên đến 70.941,36 m², tương đương 2,5 sân bóng đá theo chuẩn FIFA (Ảnh VTV Times).

Vinhomes The Gallery Giảng Võ vừa ra mắt thị trường khiến không ít người ngỡ ngàng về mức giá lẫn những tiện ích khủng. Theo đó, toàn dự án có 169 căn shophouse (nhà phố) với giá thấp nhất từ 78 tỷ đồng mỗi căn. Đây là dự án thấp tầng duy nhất Việt Nam có hầm thông lên tới gần 71.000m2 phục vụ cho khu thấp tầng.

Hệ thống hầm thông tại dự án Vinhomes Gellery Giảng Võ có thiết kế 4 tầng hầm liên hoàn và tổng diện tích lên đến 70.941,36 m² , tương đương 2,5 sân bóng đá theo chuẩn FIFA tại trung tâm quận Ba Đình (Hà Nội). Khu hầm này mang lại giải pháp đỗ xe tối ưu cho 169 căn shophouse thương mại dịch vụ (TMDV).

Theo đó, hầm thông Vinhomes Giảng Võ được trang bị 1.540 slot đỗ xe , bao gồm 296 slot cố định dành riêng cho các căn shophouse và 1.244 slot vãng lai phục vụ khách hàng, đối tác. Quy mô này không chỉ đáp ứng nhu cầu đỗ xe của khu vực mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, giúp các shophouse gia tăng giá trị thương mại.

Khác với nhiều dự án tích hợp chung cư, Vinhomes Giảng Võ tập trung hoàn toàn vào mô hình thấp tầng, mang đến không gian kinh doanh đẳng cấp giữa trung tâm quận Ba Đình. Hệ thống hầm thông chính là yếu tố then chốt hỗ trợ sự phát triển của khu vực này trong bối cảnh thiếu chỗ đậu xe nghiêm trọng ở khu vực nội đô.

So sánh với các hệ thống hầm đỗ xe khác tại Hà Nội và trên cả nước, hầm thông Vinhomes Giảng Võ nổi bật về cả quy mô và tính hiện đại. Tại Hà Nội, các dự án lớn như Vinhomes Royal City (diện tích hầm khoảng 65.000 m², hơn 1.200 slot) có quy mô lớn nhưng vẫn kém hơn về diện tích so với 4 tầng hầm Vinhomes Giảng Võ.

So sánh với các khu đô thị lớn khác tại Hà Nội như Gamuda Gardens, The Manor Central Park và Ecopark, tầng hầm của Vinhomes The Gallery Giảng Võ vượt trội về số lượng hầm (4 tầng so với 2-3 tầng) và tính ứng dụng trong không gian đô thị trung tâm. Nếu các dự án trên nằm ở các đô thị ngoại thành thì Vinhomes The Gallery Giảng Võ tận dụng tối đa quỹ "đất vàng" Ba Đình để tạo ra một hệ thống tầng hầm liên thông hiện đại, hỗ trợ trung tâm mua, giải quyết bài toán thiếu chỗ đậu xe khu vực trung tâm.

Bảng so sánh hầm Vinhomes The Gallery Giảng Võ với các khu đô thị khác tại Hà Nội.

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, điểm đặc biệt của hầm thông Vinhomes Giảng Võ nằm ở thiết kế liên hoàn hiện đại, tối ưu hóa không gian và đảm bảo lưu lượng xe ra vào không bị ùn tắc. Hệ thống được tích hợp công nghệ tiên tiến, từ quản lý an ninh đến thông gió, mang lại sự an toàn và tiện nghi tối đa.

Với quy mô và tính năng vượt trội, hầm thông Vinhomes Gellery không chỉ giải quyết triệt để bài toán thiếu chỗ đỗ xe nội đô mà còn góp phần nâng tầm giá trị của dự án, tạo nên một khu đô thị thương mại thấp tầng đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu kinh doanh và trải nghiệm của khách hàng tại Hà Nội.

4 tầng hầm thông Vinhomes Giảng Võ chỉ phục vụ cho mô hình thấp tầng với 169 shophouse.

Theo số liệu thống kê, Hà Nội hiện có khoảng 8 triệu phương tiện các loại, trong đó riêng ô tô là gần 1,5 triệu chiếc và mỗi ngày Hà Nội vẫn có thêm khoảng 1.100 phương tiện các loại được đăng ký mới và đưa vào lưu thông. Trong khi đó, bãi đỗ xe tại Hà Nội hiện chỉ đáp ứng 8-10% tổng số phương hiện có.

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường, theo quy hoạch giao thông tĩnh, Hà Nội có 1.620 bãi đỗ xe, hiện đã đầu tư và đưa vào khai thác 72 bãi đỗ xe hoạt động, còn lại đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư và còn rất nhiều vướng mắc.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, quy hoạch dành cho giao thông tĩnh phải đạt 3-4% nhưng Hà Nội hiện chưa đạt 1%; tỉ lệ diện tích đất dành cho giao thông trên diện tích đất xây dựng đô thị ở Hà Nội chỉ đạt 12,13%, tức chỉ đạt một nửa so với quyết định của Chính phủ về quy hoạch giao thông vận tải Hà Nội (chỉ tiêu quy hoạch là 20-26% cho đô thị trung tâm)...

Chính vì thế nhu cầu bãi đỗ xe hiện đang thiếu trầm trọng, dẫn đến tình trạng đỗ bừa bãi ở các bãi đất trống, dưới lòng đường và trên cả vỉa hè. Cùng với đó, bên cạnh rà soát 1.620 bãi đỗ xe, công tác xây dựng cũng gặp khó khăn quy hoạch do một số bãi đỗ xe là đất ở, đất công sở và nằm ở trong khu đất rất khó để giải phóng mặt bằng.