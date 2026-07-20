Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoai tây mọc mầm có ăn được không?

| | Sống

Khoai tây mọc mầm là hiện tượng nhiều gia đình thường gặp khi để khoai quá lâu.

Khoai tây là một thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, có thể chế biến thành nhiều món như khoai tây chiên, súp, món xào hoặc món hầm. Tuy nhiên, trong quá trình bảo quản, nhiều người gặp tình trạng khoai tây bắt đầu mọc mầm và băn khoăn không biết có nên tiếp tục sử dụng hay không.

Câu trả lời là không nên ăn khoai tây đã mọc mầm, đặc biệt khi củ khoai có nhiều mầm, bị chuyển sang màu xanh hoặc xuất hiện vị đắng. Nguyên nhân là trong quá trình mọc mầm, khoai tây có thể sản sinh ra các hợp chất tự nhiên như solanine và chaconine. Đây là những chất giúp cây tự bảo vệ khỏi sâu bệnh nhưng có thể gây hại nếu con người tiêu thụ với lượng cao.

Vì sao khoai tây mọc mầm có thể gây hại?

Khi khoai tây bắt đầu nảy mầm, hàm lượng các hợp chất glycoalkaloid như solanine có xu hướng tăng lên, đặc biệt tập trung nhiều ở phần mầm, phần vỏ và những vùng bị xanh trên củ khoai. Nếu ăn phải khoai tây chứa lượng lớn các chất này, cơ thể có thể xuất hiện một số triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, đau đầu hoặc chóng mặt. Trong những trường hợp nghiêm trọng, các chất này có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Một dấu hiệu dễ nhận biết là khoai tây có vị đắng. Vị đắng này có thể là cảnh báo cho thấy củ khoai đã có sự thay đổi về thành phần và không còn phù hợp để sử dụng.

Có nên cắt bỏ mầm rồi ăn tiếp?

Với những củ khoai chỉ mới xuất hiện một mầm nhỏ, nhiều người có thói quen cắt bỏ phần mầm rồi tiếp tục chế biến. Tuy nhiên, cách này không hoàn toàn đảm bảo loại bỏ hết các hợp chất có hại vì chúng có thể phân bố ở những khu vực khác trong củ khoai. Nếu khoai vẫn còn cứng, không bị xanh và chỉ có dấu hiệu mọc mầm nhẹ, việc gọt bỏ sâu phần mầm và vỏ có thể giảm nguy cơ. Tuy nhiên, lựa chọn an toàn hơn vẫn là không sử dụng, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc những người có sức khỏe nhạy cảm. Những củ khoai đã mọc nhiều mầm, bị nhăn héo, mềm, có nhiều vùng màu xanh hoặc có vị đắng thì nên bỏ đi để tránh rủi ro.

Lưu ý khi chọn mua khoai tây

Để hạn chế tình trạng khoai tây bị mọc mầm nhanh, ngay từ khi mua bạn nên chú ý lựa chọn những củ khoai đạt chất lượng.

Nên chọn những củ:

Có bề mặt nhẵn, vỏ căng, cầm chắc tay.

Không có mùi lạ, không bị mềm hoặc chảy nước.

Không có mầm mọc trên bề mặt.

Không có nhiều đốm xanh trên vỏ hoặc phần thịt bên trong.

Tránh mua những củ khoai đã bị nhăn, mọc mầm, có nhiều vết lõm hoặc chuyển màu xanh vì đây thường là dấu hiệu khoai đã được bảo quản trong thời gian dài.

Cách bảo quản khoai tây để lâu hỏng và hạn chế mọc mầm

Khoai tây nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh sáng trực tiếp. Ánh sáng có thể kích thích khoai tạo ra nhiều mầm hơn và làm tăng khả năng xuất hiện vùng xanh trên vỏ.

Không nên rửa khoai tây trước khi bảo quản vì độ ẩm còn lại có thể khiến khoai nhanh bị hỏng. Chỉ nên rửa ngay trước khi chế biến.

Ngoài ra, nên để khoai ở nơi thông thoáng, tránh đựng trong túi nilon kín vì dễ tích tụ hơi ẩm. Hạn chế bảo quản khoai tây chung với hành tây vì một số loại khí tự nhiên từ hành tây có thể khiến cả hai loại củ nhanh xuống chất lượng hơn.

Bí ẩn sau món trang sức trị giá 1600 tỷ đồng được cố Nữ vương Elizabeth gọi bằng cái tên ngộ nghĩnh "khoai tây chiên"

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: 1 tỉnh chi 800 tỷ đồng/năm để 539.000 công dân được miễn phí hàng loạt khoản phí từ năm nay

Tin vui: 1 tỉnh chi 800 tỷ đồng/năm để 539.000 công dân được miễn phí hàng loạt khoản phí từ năm nay Nổi bật

Lời khuyên cho tất cả những người có nhà cho thuê

Lời khuyên cho tất cả những người có nhà cho thuê Nổi bật

Khẩu chiến dữ dội: Cầu thủ Argentina gằn giọng chất vấn đội trưởng Tây Ban Nha vì "cả tuần nay các cậu chỉ biết khóc lóc về trọng tài"

Khẩu chiến dữ dội: Cầu thủ Argentina gằn giọng chất vấn đội trưởng Tây Ban Nha vì "cả tuần nay các cậu chỉ biết khóc lóc về trọng tài"

17:18 , 20/07/2026
Phát hiện bí mật thú vị bị che lấp 128 năm khi soi kính hiển vi bức tranh nổi tiếng của Van Gogh

Phát hiện bí mật thú vị bị che lấp 128 năm khi soi kính hiển vi bức tranh nổi tiếng của Van Gogh

17:15 , 20/07/2026
Vì sao gọi là chè bà cốt?

Vì sao gọi là chè bà cốt?

16:56 , 20/07/2026
5 điều người EQ thấp thường làm ngay khi cầm điện thoại

5 điều người EQ thấp thường làm ngay khi cầm điện thoại

16:39 , 20/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên