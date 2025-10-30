Khoan thủng 5.800 mét đất đá, khí phun lên ngùn ngụt, kho báu ‘nóng bỏng tay’ trị giá tới 100 tỷ USD lộ diện, trải dài hàng trăm km

Tỷ phú Jerry Jones, chủ sở hữu đội bóng Dallas Cowboys, từng biến đội bóng của mình thành câu lạc bộ thể thao có giá trị nhất thế giới. Nhưng theo ông, khoản đầu tư đáng giá nhất lại nằm ở vùng nông thôn phía đông Texas của Mỹ, nơi đang hình thành một trung tâm khai thác khí đốt tự nhiên mới.

Ông Jones đã rót hơn 1 tỷ USD vào Comstock Resources, cược rằng công ty có thể khoan được những giếng sâu nhất và năng suất cao nhất nước Mỹ. Comstock cho biết họ đã vượt qua điều kiện địa chất khắc nghiệt, khoan thành công hàng chục giếng “khủng” và âm thầm mở rộng quyền khai thác tại khu vực Western Haynesville.

Tỷ phú Jerry Jones

Mục tiêu là cung cấp đủ nhiên liệu cho nhu cầu đang tăng mạnh của các nhà xuất khẩu, trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp nặng.

Tỷ phú 83 tuổi nói với phóng viên: “Đã đến lúc gặt hái. Lượng khí đốt ngoài kia có giá trị khoảng 100 tỷ USD. Đó là lý do tôi đang nói chuyện qua điện thoại với anh, thay vì lo hàng thủ của Cowboys”.

Jerry Jones nổi tiếng với chiến lược “ngược dòng”. Ông mua thêm cổ phiếu Comstock khi giá khí đốt chạm đáy. Hiện ông nắm giữ khoảng 71% cổ phần công ty. Nhờ đó, Comstock sở hữu nguồn tài nguyên đầy hứa hẹn đúng lúc nhu cầu khí đốt tại Mỹ tăng nhanh.

Hiện tại Comstock kiểm soát một phần lớn khu vực mà họ gọi là Western Haynesville. Khu vực này cách Dallas khoảng 160 km và cách bờ biển Vịnh Mexico khoảng 400 km, thuận lợi cho vận chuyển và xuất khẩu.

Western Haynesville trải rộng qua bốn hạt, có cấu trúc địa chất tương tự các khu vực Haynesville Shale đã được khai thác nhưng sâu hơn. Nguồn tài nguyên nằm gần 5.800 mét dưới lòng đất với nhiệt độ hơn 200°C và áp suất tương đương đáy của rãnh Mariana. Trước đây, nhiều công ty bỏ cuộc vì điều kiện quá khắc nghiệt, cho đến khi Comstock xuất hiện với công nghệ mới và vốn của tỷ phú Jerry Jones.

Vị trí Western Haynesville

Năm 2018, ông Jones đầu tư vào Comstock bằng cách góp tài sản dầu khí đổi lấy 620 triệu USD cổ phiếu. Khi đó, giá khí đốt tự nhiên đang ở mức thấp. Ông tiếp tục rót thêm 475 triệu USD giúp công ty mua lại đối thủ Covey Park Energy. Thương vụ này mở đường cho Comstock tiếp cận Western Haynesville.

Comstock hiện vận hành khoảng 30 giếng, chi phí trung bình 30 triệu USD/giếng, tốn kém gấp đôi giếngthông thường, nhưng sản lượng cũng cao gấp đôi. Điều này đủ hiệu quả với giá khí đốt quanh mức 3 USD/triệu BTU. “Chúng tôi đã làm được điều mà không ai tin là có thể”, Phó chủ tịch phụ trách vận hành Patrick McGough nói.

Dù kết quả ban đầu khả quan, các chuyên gia cho rằng còn nhiều ẩn số về trữ lượng của giếng. Một số tập đoàn khác như Aethon Energy, Mitsui (Nhật Bản) hay Expand Energy cũng đang muốn đặt chân vào khu vực, song Comstock vẫn là bên mở rộng nhanh nhất.

Comstock hiện có vốn hóa khoảng 5 tỷ USD, nợ ròng quý 2 đạt 3,1 tỷ USD, tăng 39% so với đầu 2023. Trong 8/9 quý gần nhất, chi phí khai thác vượt dòng tiền hoạt động. Trái ngược xu hướng ngành, công ty vẫn tái đầu tư toàn bộ tiền mặt cho hoạt động thăm dò, trong khi các đối thủ như EQT, Coterra hay Expand Energy chỉ khoảng 54%.

Tỷ phú Jones cũng không tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Mục tiêu của ông là phát triển Comstock thành một lưu vực khí đốt tự nhiên hàng đầu và ông sẵn sàng bơm thêm tiền vào công ty nếu cần.

“Tôi tin Western Haynesville sẽ trở thành một trong ba nguồn cung khí đốt lớn nhất nước Mỹ”, ông Jones nói.

Theo WSJ